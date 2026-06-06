محسن مصبح يتوقع طفرة في مونديال 2026 مع توسعة البطولة إلى 48 فريقًا وتفوق المغرب عربيًا

محسن مصبح يوضح كيف سيضيف نظام 48 منتخباً لمونديال 2026 إثارة جديدة، ويُحدد الفئات القوية للمنتخبات، مع إبراز فرص المغرب العربية في الدور المتقدم.

أكد محسن مصبح ، المعروف بـ "سوبرمان" الكرة الإماراتية، أن كأس العالم 2026 سيشهد تحوّلاً جذرياً في هيكليته، حيث سيشارك 48 منتخباً بدلاً من 32 سابِقاً، ما سيضفي متعة خاصة على دور الـ16، الذي سيتحوّل إلى نقطة الانطلاق الحقيقية للبطولة.

يسترجع مصبح ذكرياته من مونديال 1990 في إيطاليا، عندما كان عدد المنتخبات 24 منتخباً فقط، ثم ارتفع إلى 32 منتخباً في النسخ اللاحقة، مشيراً إلى أن النسخة القادمة ستنظم لأول مرة عبر ثلاثة دول مستضيفة، ما سيضيف طابعاً إقليمياً جديداً ويخلق فرصاً غير مسبوقة للمنتخبات الصغيرة لتألق على الساحة العالمية. وقد أبرز مصبح أن النظام الجديد سيسمح بتأهل 24 منتخباً من الدور الأول بالإضافة إلى أفضل ثمانية فرق من أصحاب المركز الثالث في مجموعات الـ12، ما يعني أن مرحلة الـ32 ستصبح مرحلة الانتقال المحتملة، بينما ستركز المتعة الفعلية على دور الـ16 ثم ربع النهائي، حيث ستواجه الفرق أقوى المنافسين في مباريات ذات طابع هجومي مكثف





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كأس العالم 2026 محسن مصبح المغرب توسعة البطولة منتخبات

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