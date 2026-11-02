محاكم مركز دبي المالي العالمي تقدم خدمات تسوية المنازعات في قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2026

تستعرض محاكم مركز دبي المالي العالمي خدماتها المتطورة في تسوية المنازعات التجارية والاقتصاد الرقمي خلال قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2026 يومي 2 و3 نوفمبر في جميرا.

تستعد محاكم مركز دبي المالي العالمي لتسليط الضوء على خدماتها المتميزة في تسوية المنازعات التجارية خلال مشاركتها في قمة دبي للتكنولوجيا المالية لعام 2026. تُقام هذه القمة الكبرى يومي 2 و3 نوفمبر المقبل في مدينة جميرا بدبي، وتهدف إلى تعزيز اليقين القانوني وبناء ثقة متينة في بيئة الأعمال المحلية والعالمية. يأتي هذا التواجد استراتيجياً ليتماشى مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تسعى جاهدة لترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار الدولي.

التواصل المباشر مع المؤسسات المالية

تتيح هذه المشاركة الاستراتيجية للمحاكم فرصة فريدة للتواصل المباشر مع نخبة من المؤسسات المالية الرائدة وشركات التكنولوجيا المالية الناشئة. كما تتيح الفرصة للاقتراب من المستثمرين والمختصين في القطاع القانوني لتبادل الخبرات والنقاشات الهادفة. من خلال هذا التفاعل، تسعى المحاكم إلى تعريف الزوار بخدماتها الشاملة في تسوية المنازعات التجارية، وكذلك الحلول القانونية المتاحة للشركات والأفراد على المستويين المحلي والدولي لضمان سير العمليات التجارية بسلاسة.

Also read الاتحاد النسائي العام يشارك في الملتقى الدولي للتمر بالمغرب

الاختصاص القضائي الاختياري والتكنولوجيا

تستعرض محاكم مركز دبي المالي العالمي خلال القمة خدمة الاختصاص القضائي الاختياري، والتي تمثل دعماً قوياً للأعمال الدولية. تتيح هذه الخدمة للأطراف من مختلف أنحاء العالم الاتفاق بحرية على اختيار محاكم مركز دبي المالي العالمي للفصل في منازعاتهم التجارية، دون اشتراط وجود أي صلة فعلية بدولة الإمارات العربية المتحدة. كما تسلط المحاكم الضوء بشكل خاص على محكمة الاقتصاد الرقمي، المتخصصة في النظر في المنازعات المرتبطة بالتقنيات الحديثة والمبتكرة في عصر التحول الرقمي.

خدمات الوصايا والأصول الرقمية

إلى جانب المنازعات التجارية، تتوسع المحاكم لتشمل خدمات الوصايا بما فيها خدمة وصايا الأصول الرقمية، مما يعكس التزامها بتلبية احتياجات العصر الحديث. أكد القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، على أهمية وجود منظومة قضائية موثوقة وفعالة للفصل في المنازعات مع استمرار تطور الخدمات المالية والتقنيات الحديثة. وأشار إلى أن هذه التقنيات تحدث تحولات كبيرة في حركة التجارة والأعمال عالمياً، مما يستدعي تكيف النظام القضائي مع هذه المتغيرات.

Advertisement

أوضح مدير المحاكم أن محاكم مركز دبي المالي العالمي تضطلع بدور محوري في ترسيخ اليقين القانوني الذي يعزز ثقة مجتمع الأعمال بشكل عام. وتعمل المحاكم باستمرار على تطوير خدمات قضائية تواكب الاحتياجات المتغيرة والمتنامية للشركات والأفراد في بيئة عمل سريعة التطور. ووصف المشاركة في قمة دبي للتكنولوجيا المالية بأنها فرصة لتعزيز التواصل مع مجتمع المال والأعمال والتكنولوجيا، والتعريف بالحلول القانونية المتطورة.

يتيح جناح محاكم مركز دبي المالي العالمي لزوار القمة فرصة لقاء مباشر مع ممثلي فرق خدمات الوصايا والتسجيل والنمو والشراكات. يمكن للزوار التعرف عن قرب إلى جميع خدمات المحاكم والاطلاع على المزيد من المعلومات عبر المنصات والوسائل الرقمية المتطورة المتاحة في الجناح. هذا الجانب التفاعلي يعكس رغبة المحاكم في تبسيط الوصول إلى العدالة وتسهيل الإجراءات للمتعاملين مع القضايا المعقدة.

باختصار، يمثل حضور محاكم مركز دبي المالي العالمي في هذه القمة علامة فارقة في دعم البيئة القانونية لدبي. من خلال التركيز على التقنيات الحديثة وتسوية المنازعات بطرق مبتكرة، تسهم المحاكم في تحقيق رؤى الأجندة الاقتصادية للمدينة. يظل الهدف الأساسي هو توفير بيئة آمنة وموثوقة تشجع على الاستثمار والابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية العالمية.