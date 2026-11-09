محاكم مركز دبي المالي العالمي تطرح إطاراً عالمياً لتسوية منازعات البلوك تشين

محاكم مركز دبي المالي العالمي تكشف عن وثيقة مرجعية لربط القضاء بالأصول الرقمية عبر البلوك تشين، لضمان تنفيذ عادل وحاسم للنزاعات في الاقتصاد الرقمي الناشئ.

أعلنت محاكم مركز دبي المالي العالمي رسمياً عن إصدار وثيقة مرجعية جديدة تحمل عنوان "أسس الاختصاص القضائي اللامركزي"، والتي تهدف إلى تأسيس إطار عالمي موحد لتسوية المنازعات القانونية الناشئة عن المعاملات المرتبطة ب تقنية البلوك تشين. تسعى هذه المبادرة الاستراتيجية إلى سد الفجوة التقنية والقانونية الحالية، من خلال تطوير آليات مبتكرة تتيح مستقبلاً إمكانية تنفيذ الأحكام القضائية مباشرة على الأصول الرقمية المتنازع عليها.

تطوير آليات التنفيذ المباشر على الأصول

تشير الوثيقة الصادرة إلى أن النموذج المقترح يمثل إطاراً بحثياً وتطويرياً للاختبار، ولا يُعد حالياً نظاماً تشغيلياً ساري المفعول يسمح بالتنفيذ الفوري للأوامر عبر الشبكات الرقمية. ومع ذلك، فإن الغاية الأساسية من هذا الإطار هي معالجة التحدي الجوهري المتمثل في التمييز بين قدرة المحاكم على الفصل في ملكية الأصول الرقمية أو تحديد الأطراف المستحقة للأموال، وبين محدودية الآليات التقنية القائمة لتنفيذ هذه القرارات فعلياً على شبكات البلوك تشين.

Also read «CFIX» تحصل على موافقة لتقديم خدمات الوساطة والتداول في دبي

يقوم النموذج التقني المقترح على مبدأ المشاركة الاختيارية، حيث يتفق الأطراف المعنية مسبقاً، وقبل ظهور أي نزاع محتمل، على اختيار المحكمة أو الجهة المختصة بالفصل في الخلافات. يحدد هذا الاتفاق الجهة القضائية وفقاً لشروط الاختصاص المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها، سواء كان ذلك ضمن بنود عقد ذكي، أو ترتيبات خاصة لحفظ الأصول، أو عبر منصات رقمية محددة، أو لأصل رقمي معين.

ضمانات التوازن بين السرعة والعدالة

في حال نشوء نزاع، تتيح المنظومة التقنية المقترح تجميد الأصل الرقمي محل النزاع حصراً، وذلك وفقاً لضوابط وضمانات دقيقة ومحددة مسبقاً، حتى يتم الفصل في القضية خارج شبكة البلوك تشين. وبعد صدور القرار القضائي النهائي، يُقترح تحويل هذا الحكم إلى تعليمات إلكترونية قابلة للتنفيذ الآلي، وذلك ضمن الحدود الصارمة للصلاحيات والضوابط التي تم الاتفاق عليها بين الأطراف، مما يضمن حماية حقوق جميع المتورطين.

Advertisement

تؤكد الوثيقة على الحفاظ على الدور المحوري للقضاة والمحكّمين والوسطاء والخبراء في الفصل في المنازعات استناداً إلى الأدلة والقوانين السارية، مع الاستفادة من تقنيات السجلات الموزعة لتوثيق الجهة المختصة وحماية الأصول. وتشمل الضمانات القانونية المبتكرة التي تقدمها الوثيقة تقييد التجميد على الأصل المتنازع عليه فقط، وإخضاع الإجراءات للمراجعة المبكرة من قبل الجهة المختصة، مع اشتراط تقديم ضمان مالي من المدعي في بعض الحالات.

تتضمن الإطار أيضاً آلية رقابية مشددة حيث يُقترح ألا تُنفّذ أي تعليمات تتعلق بإنفاذ القرارات إلا بعد الحصول على موافقة أكثر من مسؤول قضائي مختص، على أن يمتلك كل منهم مفتاح توقيع إلكترونياً مستقلاً لضمان أمن المعاملات ومنع التنفيذ الأحادي. كما توضح الوثيقة أهمية بيان أسباب القرارات وإتاحة آليات المراجعة والطعن المناسبة، بما يتناسب تماماً مع مسار تسوية النزاع الذي اختاره الأطراف منذ البداية.

تطبيقات مستقبلية واقتصاد الأنظمة الذكية

يركز النموذج المرجعي المقترح بشكل أساسي على الأصول الرقمية التي تبقى ضمن تطبيقات أو ترتيبات تقنية محددة، وتخضع منذ نشأتها لآليات تحكم متفق عليها بين الأطراف. تشمل مجالات التطبيق المحتملة لهذا الإطار المتطور حسابات الضمان المرتبطة بالعقارات المرمزة رقمياً، وضمانات حسن التنفيذ القائمة على تقنية البلوك تشين، ورهون الأسهم المرمزة، بالإضافة إلى المنازعات المتعلقة بحفظ الأصول في المنصات الرقمية.

كما تتناول الوثيقة بعمق التحولات الحديثة المرتبطة بالاقتصاد الرقمي القائم على الأنظمة الذكية المستقلة، والتي تشهد توسعاً ملحوظاً في استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين. هذه الوكلاء قادرون على إدارة المحافظ الرقمية، وإبرام المعاملات التجارية، وتنفيذ المهام المعقدة بموجب صلاحيات مفوضة، مما يستدعي وجود أطر قانونية مرنة تدعم هذه التطورات التقنية المتسارعة.

Advertisement

رؤية القاضي عمر المهيري للمعايير العالمية

أكد القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، أن الاقتصاد القائم على تقنية البلوك تشين شهد تطورات كبيرة في آليات نقل الأصول وتسوية المعاملات، إلا أن هذا التطور لم يواكبه وجود آليات موثوقة لتسوية المنازعات.他指出 أن الوثيقة المرجعية تطرح إطاراً عملياً يربط بين المنظومة القضائية والاقتصاد الرقمي، مع الحفاظ التام على استقلالية القرار القضائي وضمانات التقاضي العادل للأطراف.

وأوضح المدير التنفيذي للمحاكم أن الرؤية لا تقتصر على تطوير حلول تقنية خاصة بمحاكم مركز دبي المالي العالمي فحسب، بل تمتد لتشمل المساهمة الفاعلة في وضع إطار معياري عالمي مفتوح. هذا الإطار قابل للاستخدام من قبل المحاكم والجهات المختصة والمؤسسات العاملة في الاقتصاد الرقمي في جميع أنحاء العالم، بهدف تعزيز الثقة بالمعاملات الرقمية ودعم مستقبل العدالة في العصر الرقمي.