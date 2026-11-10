محادثات السلام بين لبنان وإسرائيل ومخاوف الفراغ الأمني بعد يونيفيل

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يؤكد انخراط واشنطن في محادثات سلام مع لبنان وإسرائيل، بينما يبحث لبنان مع صندوق النقد الدولي اتفاقاً مبدئياً.

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ، يوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة منخرطة بشكل مباشر في محادثات سلام جارية بين لبنان وإسرائيل. وأعرب عن رغبة واشنطن الصريحة في استمرار الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان ، وذلك بالتزامن مع جهود دولية مكثفة لمنع حدوث فراغ أمني خطير عقب انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان " يونيفيل".

تفاصيل المحادثات الأمريكية والدور الفرنسي

أوضح روبيو خلال مؤتمر صحفي عقده في باريس، حيث اختتمت اجتماعات مجموعة السبع، أن واشنطن تتعامل رسمياً مع الحكومة اللبنانية والرئيس جوزف عون والجيش اللبناني كجهات فاعلة أساسية. وشدد على رفض التفاوض مع إيران بشأن مستقبل لبنان، معتبراً إيان دولة ذات سيادة مستقلة لا تخضع لتدخلات خارجية مباشرة في شؤونها الداخلية أو السياسية.

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من جانبه، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو وجود توافق دولي واضح على ضرورة تجنب أي فراغ أمني قد يحدث بعد انتهاء مهمة القوة الأممية. وأشار إلى أن الاجتماعات التي جمعت فرنسا والولايات المتحدة أسهمت في إحراز تقدم ملموس نحو إقامة "هيكلية أمنية جديدة"، تتطلب تحركاً سريعاً لضمان استقرار المنطقة الحدودية.

ترتيبات المرحلة المقبلة وآليات المراقبة

بحث روبيو مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ترتيبات المرحلة المقبلة بدقة، مؤكداً الحاجة الماسة لإيجاد جهة موثوقة للتحقق من التزام كل من لبنان وإسرائيل بالاتفاق الإطاري المزمع. وتتركز هذه الرقابة خصوصاً في المناطق التي يفترض أن تنسحب منها القوات الإسرائيلية وينتشر فيها الجيش اللبناني لملء الشغور الأمني.

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وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن آلية المراقبة المقترحة قد تكون مدنية الطابع ولا تتطلب بالضرورة نشر قوة عسكرية ضخمة. وفي الوقت الذي تعمل فيه باريس وروما على تصور لقوة متعددة الجنسيات بديلة، ينص قرار مجلس الأمن الدولي على إنهاء عمليات "يونيفيل" بحلول 31 ديسمبر المقبل، مع بدء انسحابها التدريجي خلال العام القادم.

الواقع الميداني والتوترات المستمرة

على أرض الواقع، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن الطيران الإسرائيلي شن غارات جوية على بلدة القنطرة، فيما استهدف القصف المدفعي بلدتي المنصوري ومجدل زون. كما أطلقت القوات الإسرائيلية نيران الرشاشات باتجاه أطراف بلدة شقرا، مما يفاقم التوترات رغم وقف إطلاق النار المعلن سابقاً.

تجدد القصف المكثف على مجدل زون بعد الظهر، بالتزامن مع عمليات تمشيط ميدانية واسعة في منطقة القنطرة. وتشير التقارير إلى استمرار هذه التصعيدات العسكرية رغم الجهود الدبلوماسية الجارية، مما يبرز الفجوة بين الخطاب السياسي والواقع الأمني المتدهور في الجنوب.

الموقف اللبناني والاقتصاد وصندوق النقد

في سياق متصل، أكد الرئيس جوزف عون، خلال لقائه وزير الدفاع ميشال منسى، أهمية المحافظة على الاستقرار الأمني وعدم استهداف الجيش وقادته. وأشاد عون بدور المؤسسة العسكرية في تنفيذ قرارات السلطة السياسية، مشدداً على ضرورة مراعاة قدراتها والحفاظ على وحدة البلاد amidst الانتقادات التي طالت قيادتها مؤخراً.

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في الوقت نفسه، بدأ لبنان محادثات جديدة مع صندوق النقد الدولي تستمر حتى يوم الجمعة المقبل. أعرب وزير المالية ياسين جابر عن أمله في التوصل إلى اتفاق مبدئي خلال هذه الجولة، مؤكداً أن إقرار قانون "الفجوة المالية" يمثل خطوة أساسية وحاسمة نحو برنامج إنقاذ اقتصادي شامل.

ويُنظم قانون "الفجوة المالية" توزيع خسائر الانهيار المالي بين الدولة والمصرف المركزي والمصارف التجارية والمودعين. ويعد هذا التشريع الشرطي الأساسي الذي يتطلبه الصندوق الدولي لاستكمال المفاوضات وبناء الثقة مع الشركاء الاقتصاديين الدوليين لإنقاذ القطاع المصرفي.