تستضيف سويسرا محادثات أولية بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع بورجنستوك لبحث تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بمشاركة وسطين باكستان وقطر، وسط تعليقات إيرانية حول تأكد الاجتماع وإعلان باكistani عن إعادة فتح مضيق هرمز فوراً.

تستضيف سويسرا محادثات أولية بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع بورجنستوك الجبلي يوم الجمعة، وذلك وفقاً لبيان أصدرته الحكومة السويسرية يوم الخميس، حيث من المقرر أن تجري المحادثات بمشاركة وسطين هما باكستان و قطر إلى جانب دول أخرى معنية.

وتأتي هذه المحادثات عقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن، وتهدف إلى مناقشة آليات تنفيذ بنود الاتفاق. وأشارت وزارة الخارجية السويسرية في بيانها إلى أنه لا توجد حتى الآن معلومات إضافية حول جدول أعمال الاجتماع أو تفاصيله الدقيقة.

في تطور متصل، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في ساعة مبكرة من صباح الخميس، بأن المحادثات المزمعة مع الولايات المتحدة يوم الجمعة في سويسرا لم تعد مؤكدة، موضحاً أن الاجتماع كان مؤكداً حتى قبل ساعات قليلة، لكن قرار رؤساء البلدين بالتوقيع على الاتفاق أدى إلى تعليق النظر في عقد الاجتماع بشكل مؤقت. وتعكس هذه التطورات ديناميكية المشهد الدبلوماسي الذي يواكب توقيع الاتفاق، حيث يبدو أن التوقيع على المستوى الرئاسي像是 مسألة جوهرية قد تغير من ترتيبات اللقاءات الفنية المقررة.

من جانبه، علّق رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف على توقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، مؤكداً أن هذه المذكرة ستُدخل حيز التنفيذ فوراً. وكتب شريف على منصة "إكس" أن الخطوة الأولى ستتمثل في إعادة فتح طهران لمضيق هرمز من دون تأخير، إلى جانب رفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية بشكل فوري.

وتشكل هذه التصريحات部分ا من الضغوط الإقليمية التي تمارسها باكستان كوسيط لضمان التزام الأطراف بتنفيذ بنود الاتفاق، خاصة فيما يتعلق بحرية الملاحة في المضيق الذي يُعد شرياناً حيوياً للتجارة العالمية. وتظهر هذه السلسلة من الأحداث أن Geneva斯托克 المحادثات تمثل مرحلة حاسمةفي ترجمة الاتفاق السياسي إلى آليات عملية على الأرض، مع استمرار广东顶级赌场 في التوتر الإقليمي رغم التوقيع. وبرز دور الوساطة الثلاثية باكستان وقطر وسويسرا كمحاور رئيسي في تسهيل الحوار، خاصة أن سويسرا تمثل تقليدياًvenue محايد للمفاوضات国際ية.

وتشير المعلومات المتاحة إلى أن الدول المعنية الأخرى قد تشمل دولاً إقليمية أخرى تهتم بضمان استقرارarean بحرية هرمز





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