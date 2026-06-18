مجموعة موانئ أبوظبي تطلق مشروعاً مشتركاً للحلول الرقمية في العقبة

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن تدشين عمليات شركة موانئ نواتوم - مقطع أيلة للحلول الرقمية بالشراكة مع شركة تطوير العقبة، لتعزيز التكامل الرقمي وتطوير نظام إدارة حركة الشاحنات في موانئ العقبة، مما يسهم في رفع كفاءة العمليات اللوجستية وترسيخ مكانة العقبة كمركز تجاري ولوجستي إقليمي.

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن تدشين عمليات شركة موانئ نواتوم - مقطع أيلة للحلول الرقمية، وهي مشروع مشترك بين المجموعة وشركة تطوير العقبة ، في خطوة تهدف إلى ترسيخ مكانة مدينة العقبة كمركز تجاري ولوجستي رائد في المنطقة، ودعم خطط التنمية الاقتصادية في المملكة الأردنية الهاشمية.

تأسس المشروع تحت مظلة موانئ نواتوم، ذراع المجموعة لتشغيل الموانئ الدولية، بموجب اتفاقية مع شركة تطوير العقبة لتطوير وتشغيل نظام مجتمع الموانئ الرقمي. يهدف المشروع إلى تعزيز التكامل الرقمي وتسهيل تبادل المعلومات بين مستخدمي الميناء ومحطة الحاويات والسلطات المعنية وأصحاب المصلحة، مما يسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية واللوجستية في العقبة.

كما تتولى الشركة تنفيذ مشروع إدارة حركة الشاحنات في موانئ المدينة، من خلال توظيف حلول رقمية متقدمة تربط الجهات ذات العلاقة عبر نافذة رقمية موحدة، ما يبسط الإجراءات ويسرع إصدار التصاريح ويعزز انسيابية الحركة اللوجستية. جاء الإعلان خلال حفل في العقبة حضره شادي رمزي المجالي رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وحسين الصفدي الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة، ومحمد التميمي الرئيس التنفيذي لموانئ نواتوم.

وأكد المجالي أن إطلاق الشركة يجسد رؤية جعل العقبة بوابة لوجستية رقمية متكاملة على البحر الأحمر، ويشهد على عمق الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والإمارات. وأضاف أن الشركة بدأت بالفعل تنفيذ نظام إدارة حركة الشاحنات الذي ينظم حركة المرور ويقلل أوقات الانتظار ويرفع كفاءة المناولة، مما يعكس التزام الشركاء بتسريع التحول الرقمي في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية.

من جانبه، قال حسين الصفدي إن تدشين العمليات يمثل محطة مهمة في تطوير البنية التحتية الرقمية في العقبة، ويجسد نجاح الشراكات مع مؤسسات إقليمية وعالمية، خاصة مجموعة موانئ أبوظبي التي أثبتت خبرة تشغيلية لا مثيل لها. وأضاف محمد التميمي أن المجموعة تواصل ترسيخ حضورها في الأردن، وتأتي هذه الشراكة ضمن أنشطتها المتنامية التي تشمل إدارة وتشغيل ميناء العقبة متعدد الأغراض منذ فبراير 2024، وتطوير محطة العقبة للسفن السياحية التي افتتحت في يناير 2023، ومشروع مرسى زايد الممتد على 3.2 مليون متر مربع، بالإضافة إلى إدارة وتشغيل مركز جمرك الماضونة في عمان منذ فبراير 2025.

وأشار التميمي إلى أن هذه الاستثمارات تعكس التزام المجموعة طويل الأمد تجاه المملكة وحرصها على دعم التنافسية الاقتصادية للأردن وترسيخ مكانته كبوابة تجارية إقليمية ودولية. يذكر أن مجموعة موانئ أبوظبي أبرمت في فبراير 2024 اتفاقية امتياز لمدة 30 عاماً مع شركة تطوير العقبة لإدارة وتشغيل ميناء العقبة متعدد الأغراض، وفي يناير 2023 افتتحت محطة العقبة للسفن السياحية.

وفي يناير 2025، عينت المجموعة شركة ماج القابضة كمطور رئيسي للمرحلة الأولى من مشروع مرسى زايد الذي يهدف إلى تعزيز مكانة العقبة كمركز تجاري وسياحي إقليمي وبوابة للزوار القادمين إلى البحر الأحمر. كما أعلنت في فبراير 2025 عن عقد إدارة وتشغيل مركز جمرك الماضونة في عمان مع دائرة الجمارك الأردنية لتبسيط التجارة العابرة للحدود.

تمثل هذه المشاريع المتكاملة نقلة نوعية في البنية التحتية اللوجستية والرقمية للأردن، وتعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين في إطار رؤية مشتركة للتنمية المستدامة والتحول الرقمي في قطاع النقل والخدمات اللوجستية





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