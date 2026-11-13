مجموعة e7 تسجل ارتفاعاً حاداً في الأرباح والإيرادات بنهاية سبتمبر 2026

مجموعة e7 تعلن عن نمو الإيرادات بنسبة 15.4% وأرباح صافية 91.7 مليون درهم خلال تسعة أشهر من 2026، مدعومة بقطاع حلول الهوية وميزانية خالية من الديون.

أعلنت مجموعة e7 المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية عن نتائج مالية قوية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، حيث سجلت الشركة ارتفاعاً ملحوظاً في إيراداتها وأرباحها التشغيلية. وقد تجاوزت هذه النتائج التوقعات السوقية، مما يعكس قدرة المجموعة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية وتحقيق نمو مستدام في أرقامها المالية.

ارتفاع الإيرادات والأرباح الصافية بشكل كبير

سجلت مجموعة e7 إيرادات إجمالية بلغت 536.8 مليون درهم خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، بزيادة نسبتها 15.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وارتفع صافي الأرباح المسجل بعد خصم الضريبة بنسبة 56.5% ليصل إلى 91.7 مليون درهم، مما يدل على تعزيز القدرة على توليد القيمة للمساهمين.

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كما ارتفع إجمالي الربح بنسبة 22.6% إلى 178.8 مليون درهم، مع تحسن هامشه إلى 33.3%. وزادت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBIT) بنسبة 21.8% لتصل إلى 119.5 مليون درهم، مسجلةً هامشاً قدره 22.3%. هذه الأرقام تشير إلى كفاءة تشغيلية متزايدة وتحسن في هوامش الربح الصافية.

أداء قطاع حلول الهوية يقود النمو الاستراتيجي

يُعد قطاع حلول الهوية المحرك الرئيسي للنمو في مجموعة e7 خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، حيث سجل نمواً في الإيرادات بنسبة تقارب 29%. وارتفعت إيرادات هذا القطاع تحديداً بنسبة 28.6% لتصل إلى 291 مليون درهم، مما يؤكد نجاح استراتيجية الشركة في التركيز على هذا المجال الحيوي.

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من جهته، أوضح المهندس أحمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة e7، أن الأداء يعكس التقدم المستمر في تنفيذ استراتيجية النمو التي ترتكز محورها على قطاع حلول الهوية. وأضاف أن المجموعة تواصل الاستفادة من قدراتها الراسخة في مجال الإنتاج الآمن، بالإضافة إلى توسيع محفظتها من الحلول المادية والرقمية.

تنوع القطاعات واختلاف أداء القطاعات الفرعية

فيما يتعلق بالقطاعات الأخرى، زادت إيرادات قطاع حلول الطباعة والتعليم بنسبة 6.4% إلى 166.2 مليون درهم. كما سجل هذا القطاع أداءً قوياً خلال الربع الثالث من عام 2026، مع ارتفاع إيراداته بنسبة 51% مقارنةً بالربع السابق، مدفوعاً بزيادة الأنشطة المرتبطة بقطاع التعليم.

في المقابل، شهد قطاع حلول التعبئة والتغليف تراجعاً في الإيرادات بنسبة 8.6% لتصل إلى 25.7 مليون درهم. كما تراجعت إيرادات قطاع الحلول اللوجستية بنسبة 1.4% لتصل إلى 53.8 مليون درهم. ورغم التأثير السلبي لمزيج الأعمال خلال الربع الثالث على هوامش الربحية، فإن نتائج الأشهر التسعة تعكس قوة المحفظة المتنوعة.

تعزيز السيولة النقدية والوضعية المالية المستقرة

أشار مارك بيفر، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في مجموعة e7، إلى نمو الربحية التشغيلية وتحسن التدفقات النقدية بشكل كبير. فقد ارتفع صافي التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية بنسبة هامة لتصل إلى 132.3 مليون درهم، مقارنة بـ 50.0 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق.

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وبحلول 30 سبتمبر 2026، بلغ رصيد السيولة النقدية وودائع المجموعة 490.6 مليون درهم. وأكد أن خلو الميزانية العمومية من القروض الخارجية والميزانية النظيفة من الديون يمنح المجموعة مرونة مالية قوية تدعم أولويات النمو.

التزام المجموعة بتحقيق قيمة طويلة الأجل للمستثمرين

قال إستيبان غوميز نادال، الرئيس التنفيذي في مجموعة e7، إن المجموعة واصلت تحقيق نمو قوي خلال الأشهر التسعة الأولى، مدفوعاً بالأداء المتميز لقطاع حلول الهوية. كما لاحظ ارتفاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 22%، مما يعكس صحة العمليات المالية.

وأضاف الرئيس التنفيذي أن الميزانية القوية والخالية من الديون تتيح للمجموعة مواصلة الاستثمار بصورة انتقائية في فرص النمو الجديدة. وتظل مجموعة e7 ملتزمة بتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين على المدى الطويل، من خلال تعزيز الكفاءة التشغيلية وتطوير القدرات في مختلف قطاعات أعمالها.