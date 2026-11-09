مجموعة المجلس توقع اتفاقية تعاون مع جامعة بافاريا لتطوير الذكاء الاصطناعي

مجموعة المجلس توقع مذكرة تفاهم مع جامعة بافاريا للأعمال والتكنولوجيا لتعزيز التعاون في مجالات التعليم والذكاء الاصطناعي وتبادل الخبرات بين الإمارات وألمانيا.

وقّعت مجموعة المجلس ، إحدى الجهات الرائدة في تطوير الكفاءات المهنية في دولة الإمارات، مذكرة تفاهم رسمية مع جامعة بافاريا للأعمال والتكنولوجيا (HDBW) situated في ولاية بافاريا بألمانيا، وذلك بهدف تعزيز الروابط الاستراتيجية بين الجانبين في مجالات التعليم والتطوير المهني وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

يأتي هذا التوقيع في مقر هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، بحضور عدد من الشخصيات البارزة بما في ذلك الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والبحوث والبرامج بالهيئة، والسيد حسام معروف، نائب رئيس جمعية الصداقة العربية الألمانية، التي لعبت دوراً محورياً في تسهيل هذه الشراكة الدولية.

تعزيز الشراكات بعد الزيارات الرسمية

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تأتي هذه الخطوة العملية استجابة للتنامي المستمر في العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وولاية بافاريا الألمانية، ولا سيما في قطاعي التعليم والثقافة، عقب سلسلة من الزيارات الرسمية التي شملت صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، إلى ألمانيا، والدكتور ماركوس زودر، رئيس حكومة ولاية بافاريا، إلى الإمارات في الأسبوع الماضي.

يعكس هذا التعاون الجديد التزام مجموعة المجلس بدعم الأولويات الوطنية لدولة الإمارات، حيث أكد سعادة ضرار بالهول الفلاسي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، أن تطوير المهارات في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي يشكل ركيزة أساسية في استراتيجيتها.

تطبيق نظام الدراسة المزدوجة في الإمارات

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تستهدف المذكرة نقل تجربة "الدراسة المزدوجة" التي تعتمد عليها جامعة بافاريا للأعمال والتكنولوجيا، والتي تأسست بدعم من قطاع الأعمال في بافاريا وتشارك فيها اليوم أكثر من 60 شركة، لتطبيقها في بيئة الإمارات المهنية، مما يجمع بين التعليم الأكاديمي والتدريب العملي.

وتشمل مجالات التعاون المقترحة استكشاف فرص العمل المشترك في الذكاء الاصطناعي التطبيقي وحوكمته، بالإضافة إلى مجالات الإدارة المالية والمحاسبة، والأمن السيبراني، والهندسة الصناعية، وتطوير برامج تدريبية هجينة تجمع بين التعليم الحضوري والتعلم عن بُعد لتلبية احتياجات السوق.

مبادرات تطوير الكفاءات والتبادل الأكاديمي

تضع المذكرة إطاراً شاملاً لتقديم برامج للتطوير المهني ودورات تدريبية متخصصة في الذكاء الاصطناعي بمستويات تمهيدية ومتوسطة ومتقدمة، تستهدف كوادر تعمل في مجالات الإدارة والمحاسبة والعمليات وخدمة المتعاملين والاتصالات وتحليل البيانات والموارد البشرية والتسويق.

كما تتطلع الشراكة إلى إطلاق برامج صيفية وتدريبية مشتركة، وتنظيم زيارات إلى الشركات والمؤسسات الصناعية الألمانية ضمن برامج أكاديمية قصيرة في بافاريا، بما يتيح للمشاركين ربط المعرفة الأكاديمية بمتطلبات سوق العمل الحقيقية، وفتح آفاق جديدة لتوظيف التقنيات الحديثة.

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من جانبها، صرحت البروفيسورة كريستين فينك، رئيسة جامعة بافاريا للأعمال والتكنولوجيا، بأن التعاون مع مجموعة المجلس يهدف إلى تمكين المهنيين الإماراتيين من اكتساب خبرات عملية لدى الشركات البافارية، مع توفير فرص مماثلة لطلاب الجامعة لاكتساب خبرات مهنية في دولة الإمارات، مما يعزز التبادل الأكاديمي والمهني بين الجانبين بشكل مستدام.