مجموعة البداد ترسخ قيم الانتماء والولاء في احتفالها بعيد الاتحاد الخامس والخمسين مع الشركاء، مؤكدة التزامها بمسيرة التنمية والازدهار منذ عام 1971.

تنظيم مجموعة البداد لحفل وطني متميز تحت شعار انتماء وولاء في إطار الاحتفاء بعييد الاتحاد الخامس والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، في خطوة تعكس عمق الارتباط المؤسسي بالهوية الوطنية. وقد استهدف الاحتفال تجسيد مشاعر الفخر والاعتزاز بالمسيرة الاتحادية الراسخة التي أسست لدولة متقدمة على المستوى العالمي، حيث جمعت بين المؤسسات والشركاء الوطنيين. وتأتي هذه المبادرة تعزيزاً لقيم الولاء والانتماء للقيادة الرشيدة، وإبراز الدور المحوري الذي تلعبه الشركات المحلية في دعم استراتيجيات التنمية المستدامة.

تفاصيل الفعاليات التراثية والحضور المؤسسي

شهد الحفل مشاركة واسعة من الشركاء الرئيسيين والمتعاونين مع مجموعة البداد من مختلف الجهات الحكومية والخاصة داخل الدولة، بالإضافة إلى مسؤولي المجموعة والعاملين فيها. وقد مثل هذا التكامل فرصة مميزة لعكس قوة العلاقات المؤسسية وأهمية العمل المشترك في دعم مسيرة التطور الاقتصادي والاجتماعي. كما تضمنت الفعاليات مجموعة متنوعة من الأنشطة التراثية التي تجسدت من خلالها أصالة الموروث الإماراتي وثراء الثقافة المحلية العريقة.

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واستمتع الحضور بعروض الضيافة الإماراتية التقليدية والفقرات التراثية التي أضفت أجواء احتفالية مميزة على المناسبة، مما شكل منصة للاحتفاء بالعادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة. وكان الهدف من هذه البرامج التعريف بالموروث الثقافي للدولة بما يعزز ارتباط الأجيال الجديدة بتاريخها وهويتها الوطنية، ويجسد أهمية الحفاظ على التراث باعتباره جزءاً أصيلاً من مسيرة الإمارات الحضارية.

مواقف القيادات ودور المجموعة الاستراتيجية

أكد الدكتور الفطين بن حسين البداد، المؤسس والشريك رئيس مجلس إدارة مجموعة البداد، وزايد بن حسين البداد، المؤسس والشريك رئيس مجلس الإدارة، أهمية مواصلة مسيرة المجموعة انطلاقاً من إرثها العريق ورؤيتها المستقبلية. وقد أوضحا أنهما يقودان معاً مسيرة مجموعة البداد كابيتال ويشرفان على توجهاتها الاستراتيجية وتطور أعمالها بما يواكب طموحات دولة الإمارات ومكانتها الاقتصادية والصناعية.

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وأضافا في تصريحاتهما أن عيد الاتحاد يمثل مناسبة وطنية عزيزة تتجدد فيها مشاعر الفخر بالإنجازات التي حققتها الدولة على مدى أكثر من خمسة عقود. وأشارا إلى أن المناسبة تجسد القيم الأساسية للاتحاد مثل الوحدة والتلاحم والعمل المشترك، وتعكس أهمية مواصلة مسيرة البناء والتنمية بروح المسؤولية والانتماء الحقيقي الذي يتجسد في العطاء والمساهمة الفاعلة.

وأعربت المجموعة عن اعتزازها بأن تكون مسيرتها الممتدة منذ عام 1971 جزءاً من قصة نجاح هذا الوطن، مؤكدة إيمانها بأن الانتماء الحقيقي يرتكز على العمل الدؤوب والمساهمة في تقدم البلاد. كما شددت المجموعة على أن الاحتفاء بعييد الاتحاد يمثل مناسبة متجددة لاستحضار الإنجازات التي تحققت منذ قيام الاتحاد، والتأمل في مسيرة دولة استطاعت تحقيق مكانة متقدمة بفضل رؤية قيادتها.

تأثيرات التنمية والتزامات المستقبل

أكدت مجموعة البداد أن هذه المناسبة الوطنية تجدد التأكيد على أهمية استلهام نهج الآباء المؤسسين، ومواصلة العمل بروح الفريق الواحد لتعزيز قيم المسؤولية والتعاون والإخلاص. كما ركزت على ضرورة توطيد العلاقات مع الشركاء الرئيسيين بما يسهم في دعم مسيرة التنمية والازدهار وترسيخ المكتسبات الوطنية التي حققتها الدولة على مر السنوات.

وجددت مجموعة البداد بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها. وأعربت عن اعتزازها بالمشاركة في هذه المناسبة الوطنية التي تعكس معاني الوحدة والانتماء والولاء، متمنية لدولة الإمارات دوام الأمن والاستقرار ومواصلة مسيرتها المباركة نحو مزيد من التقدم والازدهار في المستقبل.