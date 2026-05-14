مجموعة الدار تعزز استثماراتها في دبي باستحواذ استراتيجي بقيمة 1.1 مليار درهم

أعلنت مجموعة الدار عن الاستحواذ على مشروع سكني وتجاري متكامل في مدينة دبي للاستوديوهات بقيمة 1.1 مليار درهم، في خطوة تهدف إلى توسيع محفظتها من الأصول المدرة للدخل وتعزيز حضورها في سوق الإيجارات بدبي.

في خطوة استراتيجية تعكس الرؤية التوسعية الطموحة ل مجموعة الدار في أحد أكثر أسواق العقارات حيوية على مستوى العالم، أعلنت المجموعة عن إتمام عملية استحواذ كبرى على مشروع سكني ومرفق تجزئة مجتمعي متكامل يقع في قلب مدينة دبي للاستوديوهات .

وقد تمت هذه الصفقة مع شركة إس آر جي، وهي شركة تطوير عقاري خاصة، بقيمة إجمالية بلغت 1.1 مليار درهم إماراتي. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الحضور القوي للمجموعة في قطاع الإيجارات السكنية المدارة باحترافية، وترسيخ مكانتها كلاعب محوري في سوق دبي العقاري الذي يشهد نمواً متسارعاً. ومن المقرر أن يتم استكمال كافة أعمال المشروع في عام 2028، حيث سيضم المشروع ستة مبانٍ ذات ارتفاعات متوسطة، توفر في مجموعها 312 وحدة سكنية مصممة وفق أعلى المعايير العصرية لتلبية تطلعات السكان.

وبالإضافة إلى الجانب السكني، يشتمل المشروع على مركز تسوق مجتمعي متطور يوفر مزيجاً متنوعاً من متاجر التجزئة والمرافق الترفيهية والمطاعم والمقاهي الراقية، مما يخلق بيئة متكاملة تجمع بين السكن والترفيه والتسوق. كما يتميز المشروع بوجود حديقة داخلية شاسعة تمتد على مساحة 16 ألف متر مربع، مما يوفر مساحات خضراء تساهم في تعزيز جودة الحياة والاستدامة البيئية داخل المجمع.

ويتمتع المشروع بموقع استراتيجي فريد في مدينة دبي للاستوديوهات، وهي منطقة تشهد طلباً متزايداً على الوحدات السكنية المؤجرة بفضل بنيتها التحتية المتطورة واتصالها المباشر بشرايين النقل الرئيسية مثل شارع القدرة وشارع حصة، فضلاً عن قربها من مراكز الأعمال والوجهات الترفيهية العالمية مثل موتور سيتي، ومدينة دبي الرياضية، ودبي أوتودروم، واستاد دبي الدولي للكريكيت، وحديقة دبي للفراشات، بالإضافة إلى توفر شبكة واسعة من المدارس والمرافق المجتمعية التي تخدم العائلات والمقيمين. ومن جانبه، أكد جاسم صالح بوصيبع، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للاستثمار، أن إمارة دبي تمثل سوقاً رئيسية وأولوية قصوى ضمن استراتيجيات النمو الخاصة بالدار.

وأوضح أن هذا الاستحواذ يجسد الثقة العميقة في متانة وقوة السوق السكني في دبي، مشيراً إلى الدور الحيوي الذي تلعبه المساكن المؤجرة المملوكة مؤسسياً والمُدارة بأسلوب احترافي في تلبية الاحتياجات المتزايدة لقاعدة سكانية تتوسع باستمرار من الكفاءات والمواهب العالمية. وأضاف بوصيبع أن مدينة دبي للاستوديوهات توفر بيئة مثالية لتطوير مشاريع معيشية عالية الجودة بفضل مجتمعها الحيوي وبنيتها التحتية الراسخة.

وتمثل هذه الصفقة ركيزة أساسية في استراتيجية الدار لبناء محفظة متنوعة من الأصول المدرة للدخل في دبي، مستفيدة من الجاذبية العالمية للإمارة وقدرتها المستمرة على استقطاب الاستثمارات والمبدعين من كافة أنحاء العالم. وتأتي هذه الخطوة لتعزز من تنوع محفظة الدار للاستثمار في دبي، والتي تشمل حالياً مجموعة واسعة من الأصول السكنية والتجارية واللوجستية، بما في ذلك المشروع المشترك متعدد الاستخدامات مع مدينة إكسبو دبي، وبرج تجاري مرموق في مركز دبي المالي العالمي، وبرج مكاتب من الفئة الأولى يطل على شارع الشيخ زايد، بالإضافة إلى أصول لوجستية استراتيجية في مجمع الصناعات الوطنية ودبي الجنوب.

وعلى صعيد التوجهات المستقبلية، يواصل المشروع المشترك بين الدار ودبي القابضة تحقيق تقدم ملموس وزخم قوي، من خلال إطلاق ثلاثة مجمعات سكنية مخططة بدقة وفق مخططات رئيسية متكاملة. كما تعمل الشراكة على توسيع محفظة المشاريع المستقبلية لتشمل أكثر من 2.3 مليون متر مربع من المساحة الطابقية الإجمالية الجديدة، وهو ما يصب مباشرة في دعم مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040 الرامية إلى تحويل دبي إلى المدينة الأفضل للعيش والعمل في العالم، من خلال توفير بيئات سكنية مستدامة ومبتكرة تدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي الشامل في الإمارة





دار للاستثمار تعلن استحواذها على مشروع سكني ومرفق تجزئة في مدينة دبي للاستوديوهات مقابل 1.1 مليار درهممجموعة الدار أعلنت اليوم استحواذها على مشروع سكني ومرفق تجزئة مجتمعي في مدينة دبي للاستوديوهات من شركة إس آر جي مقابل 1.1 مليار درهم. وسيتم استكمال المشروع في عام 2028 حيث يضم ستة مبان متوسطة الارتفاع صممت بواجهات مستوحاة من الحجر الرملي مع شرفات رحبة تمتد بالمساحات المعيشية إلى الخارج وتطل على مناظر طبيعية منسقة بعناية. وسيشمل المشروع 312 وحدة سكنية بتصاميم متنوعة تضم شققاً من غرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم إلى جانب وحدات دوبلكس.

