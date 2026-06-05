مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية تشارك بمؤتمر HSBC في لندن مع 23 شركة لإبراز مرونة السوق وفرص النمو

تشارك مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية بوفد من 23 شركة مدرجة في مؤتمر إتش إس بي سي للبورصات الخليجية في لندن، لتسليط الضوء على مرونة السوق وارتفاع سيولته والنمو القوي للأرباح والتداولات، وجذب المستثمرين العالميين.

شاركت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية بوفد يضم 23 شركة مدرجة في النسخة الخامسة من مؤتمر إتش إس بي سي للبورصات الخليجية في لندن خلال الفترة من 8 إلى 11 يونيو، بهدف إبراز مرونة السوق وارتفاع سيولته وفرص النمو الواعدة لجذب المستثمرين العالميين.

سلط الوفد، الذي ترأسه غنام بطي المزروعي رئيس مجلس الإدارة وعبدالله سالم النعيمي الرئيس التنفيذي، الضوء على المقومات التي يتمتع بها سوق رأس المال في أبوظبي، بما فيها البنية التحتية القوية والتطورات التنظيمية التي ساهمت في الحفاظ على مستويات سيولة عالية وتعزيز القدرة على الصمود أمام تقلبات السوق. جاءت هذه المشاركة بعد أن أظهر سوق أبوظبي أداءً متميزاً خلال فترة التقلبات الأخيرة، حيث سجل تعافياً سريعاً مقارنةً بالأسواق الإقليمية الأخرى، وهو ما يؤكد قوة السوق وجاذبيته للمستثمرين الدوليين الباحثين عن استثمارات طويلة الأمد.

أكد عبدالله سالم النعيمي أن ثبات السوق Forms دليلاً على كفاءة هيكله ومستويات السيولة فيه، مشيراً إلى أن الهدف من المشاركة هو تعزيز التواصل بين رؤوس الأموال الدولية والفرص الاستثمارية المتاحة في أبوظبي. أضاف أن الشركات المدرجة في السوق حققت أرباحاً بلغت 48 مليار درهم (13.1 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2026، بزيادة سنوية قدرها 17%، كما بلغت توزيعات الأرباح النقدية المعلنة حتى الآن هذا العام 66.2 مليار درهم، مما يعكس قوة السوق وقدرته على خلق قيمة مستدامة للمساهمين.

تعتمد هذه المرونة السوقية على المقومات الاقتصادية الراسخة لإمارة أبوظبي، منها التصنيف الائتماني السيادي المرتفع عالمياً، والنمو القوي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الذي سجل زيادة سنوية قدرها 7.6% خلال الربع الثالث من عام 2025 حسب بيانات مركز الإحصاء - أبوظبي. انعكس الأداء الاقتصادي الإيجابي على سوق الأوراق المالية خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2026، حيث بلغت القيمة السوقية للسوق بنهاية أبريل نحو 2.83 تريليون درهم (771 مليار دولار)، ووصل متوسط قيمة التداول اليومية إلى 1.4 مليار درهم (381 مليون دولار)، بمعدل نمو سنوي 8.2%.

كما بلغت قيمة تداولات المستثمرين المؤسساتيين خلال تلك الفترة 182 مليار درهم (49.6 مليار دولار)، أي ما يمثل 77% من إجمالي قيمة التداول في السوق، وهو مؤشر على ثقة institutionnels الكبيرة في السوق





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