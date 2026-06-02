مجموعة موانئ أبوظبي تعلن عن استحواذها على شركة كوريدور لوجستيكا إي إنفراستروتورا

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن استحواذها على شركة كوريدور لوجستيكا إي إنفراستروتورا، المشغل المستقل الرائد لمحطات البضائع الزراعية السائبة في البرازيل. وتسجل بذلك دخولها الرسمي إلى أسواق أمريكا الجنوبية عبر صفقة توسع استراتيجية.

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن استحواذ ها على شركة كوريدور لوجستيكا إي إنفراستروتورا ، المشغل المستقل الرائد لمحطات البضائع الزراعية السائبة في البرازيل. وتسجل بذلك دخولها الرسمي إلى أسواق أمريكا الجنوبية عبر صفقة توسع استراتيجية.

يقع مقر شركة كوريدور لوجستيكا إي إنفراستروتورا في مدينة ساو باولو البرازيلية، وتدير من خلاله اثنتين من أهم محطات تصدير البضائع الزراعية السائبة في البرازيل بموجب عقدي امتياز طويلي الأجل. وفي عام 2025، سجلت الموانئ والمحطات في شمال البرازيل أسرع معدلات النمو في البلاد، مما يرسخ الدور الاستراتيجي لممر قوس الشمال في إعادة رسم الخريطة اللوجستية للبلاد.

وتضطلع المحطتان بدور رئيسي في ربط الأسواق العالمية بمناطق الإنتاج في البرازيل التي تعد أكبر الدول المصدرة للسكر، وأحد أكبر مصدّري الحبوب في العالم. ووافقت مجموعة موانئ أبوظبي على الاستحواذ على شركة كوريدور لوجستيكا إي إنفراستروتورا من مالكَيها ماكواري لإدارة الأصول وشركة آي جي 4 كابيتال. وتمتلك شركة كوريدور لوجستيكا إي إنفراستروتورا نسبة 100% من شركة سي إل آي نورتي التي تشغل محطة في ميناء إيتاكي، وحصة 80% في شركة سي إل آي سول التي تشغل محطة في ميناء سانتوس.

وبلغت القيمة الإجمالية للصفقة 3.1 مليارات درهم (ما يعادل 835 مليون دولار)، ومن المتوقع إتمام الصفقة خلال النصف الثاني من العام الجاري رهناً باستيفاء الشروط المعتادة لإغلاق الصفقات. كما تم الاتفاق على مواصلة فريق الإدارة العليا لشركة كوريدور لوجستيكا إي إنفراستروتورا أداء مهام إدارة الشركة. ويتمتع الاستحواذ على شركة كوريدور لوجستيكا إي إنفراستروتورا بمدى نوعية في مسيرة مجموعة موانئ أبوظبي، حيث يضعها في مصاف أبرز المشغلين المستقلين لمحطات البضائع الزراعية السائبة في أمريكا الجنوبية.

ويؤكد الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، أن استحواذ المجموعة على شركة كوريدور لوجستيكا إي إنفراستروتورا علامة فارقة في مسيرة نمو المجموعة، تتماشى مع توجهها الاستراتيجي الرامي إلى توسيع الحضور العالمي وتعزيز أنشطتها المتنامية في قطاع الأغذية الزراعية. ويؤكد فرناندو لوهمان، رئيس شركة ماكواري لإدارة الأصول في البرازيل، أن قطاع الصادرات الزراعية البرازيلي يظل مرونة كبيرة، وقدرة لافتة على ترسيخ مكانة البلاد ضمن قائمة أبرز موّردي السلع الزراعية في العالم.

ويؤكد باولو توديسكان ماتوس، الشريك المؤسس والمدير الإداري لشركة آي جي 4 كابيتال، أن الاستحواذ على شركة كوريدور لوجستيكا إي إنفراستروتورا يمثل نقلة نوعية في مسيرة الشركة، حيث يتيح المالك الجديد فرصة قيّمة للدخول إلى أسواق أمريكا اللاتينية





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