مجموعة مدن القابضة تطلق خططاً تنموية شاملة لتعزيز جودة الحياة في الظفرة

استعراض سمو الشيخ حمدان بن زايد للخطط الاستثمارية لمجموعة مدن القابضة في الظفرة، مع التركيز على تحسين البنية التحتية، جذب الاستثمارات النوعية، وتوفير فرص عمل جديدة ضمن رؤية أبوظبي للتنمية المستدامة.

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ، وفداً مكوّناً من مجموعة مدن القابضة في قصر النخيل بأبوظبي، حيث تمّ استعراض خطط تطويرية واضحة تهدف إلى رفع جودة الحياة وتعزيز النمو المستدام في المنطقة.

وقد ترأست الزيارة السعادة جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس دائرة المالية في أبوظبي ورئيس مجلس إدارة مجموعة مدن القابضة، إلى جانب عدد من المسؤولين البارزين مثل ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في الظفرة، وعيسى حمد بوشهاب، المستشار الخاص للمدير التنفيذي لممثل الحاكم، وعبدالله الساهي، العضو المنتدب للمجموعة. خلال اللقاء تمّ تقديم مجموعة من المبادرات التي تستهدف تحسين البنية التحتية وتفعيل استثمارات نوعية في مجالات السكن، الخدمات العامة، والنقل، إضافة إلى إنشاء مناطق صناعية خفيفة تسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية للمنطقة وتوفير فرص عمل للشباب المحلي.

أبرزت المجموعة خططها لتطوير شبكة طرق حديثة تربط بين المراكز الحضرية والقرى النائية، مع التركيز على إنشاء محطات شحن للسيارات الكهربائية وتوسيع خدمات المواصلات العامة لتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة وتحسين جودة الهواء. كما تمّ مناقشة مشاريع سكنية متكاملة تتضمن وحدات سكنية بأسعار معقولة، ومراكز تجارية ومناطق ترفيهية تهدف إلى خلق بيئات معيشية متوازنة تجمع بين الخصوصية والراحة والتفاعل الاجتماعي. وتشمل الخطة أيضاً بناء مرافق تعليمية وصحية متطورة، تلتزم بأحدث المعايير العالمية لضمان توفير خدمات عالية الجودة للساكنين.

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على أن هذه المشاريع تتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، التي تضع التنمية المستدامة في صميم سياسات الدولة، مع الإلتزام بتوفير مقومات التنمية من بنية تحتية متينة، استثمارات نوعية، وفرص عمل تدعم الطموحات الوطنية. وأضاف سموه أن الدعم المستمر من القيادة العليا سيساهم في تحويل الظفرة إلى محور تنموي رئيسي ضمن الخطة الشاملة لأبوظبي، حيث ستتحقق تحسينات ملموسة في جودة الحياة وتوفير بيئات عمرانية متكاملة تدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي.

من جانبه، أعرب الزعابي عن شكره العميق للقيادة على الدعم المتواصل، مؤكدًا أن مجموعة مدن القابضة ستلتزم بتنفيذ هذه المشاريع وفق أعلى معايير الجودة والاستدامة، مع السعي لجذب المستثمرين المحليين والدوليين وتعزيز جاذبية المنطقة كوجهة استثمارية واعدة





alkhaleej / 🏆 3. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الظفرة مجموعة مدن القابضة التنمية المستدامة البنية التحتية الاستثمار

United States Latest News, United States Headlines