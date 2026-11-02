مجموعة الحبتور تعلن بيع جميع أصولها في لبنان بعد 25 عاماً

مجموعة الحبتور تعلن بيع جميع أصولها في لبنان استكمالاً لإعلان يناير 2026، مع التركيز على أسواق أكثر استقراراً للاستثمارات الدولية.

أعلنت مجموعة الحبتور رسمياً أن مجلس إدارتها اتخذ قراراً حاسماً بالمضي قدماً في بيع جميع أصول المجموعة واستثماراتها الموجودة في لبنان، وذلك بعد سنوات من الاستثمار المكثف في البلاد. ويأتي هذا القرار كإجراء استراتيجي شامل يشمل الفنادق والعقارات التجارية والسكنية، بالإضافة إلى الأراضي الزراعية والتجارية وسائر الأصول الأخرى التي تمتلكها المجموعة في الأراضي اللبنانية. ويأتي هذا الإعلان استكمالاُ للإعلان الذي صدر عن المجموعة بتاريخ 28 يناير 2026، والذي أكد فيه على وقف عملياتها التشغيلية في لبنان بشكل نهائي.

خطة التخارج من الأصول العقارية

يشكل هذا القرار مرحلة جديدة ضمن مراجعة استراتيجية شاملة لمحفظتها الاستثمارية وأولويات أعمالها على المدى الطويل، مما يعكس تحولاُ جوهرياً في توجهات الشركة. وبعد دراسة متأنية وتقييم شامل لمختلف العوامل الاقتصادية والسياقية، خلص مجلس الإدارة إلى أن التخارج الكامل من الأصول والاستثمارات التابعة للمجموعة في لبنان يمثل الخيار الأنسب والأكثر حكمة في المرحلة الراهنة. ويهدف هذا الإجراء إلى الانسجام التام مع التزامها الراسخ بالإدارة المسؤولة للاستثمارات، وحسن توظيف رؤوس الأموال المتاحة، وحماية مصالح المساهمين والأصحاب بشكل كامل.

وتعتزم المجموعة تنفيذ عملية التخارج وفق آلية منظمة تستند إلى أسس تجارية واستثمارية مدروسة بعناية فائقة من قبل الفرق المتخصصة. بحيث يجري تقييم كل أصل بصورة مستقلة ودقيقة، واتخاذ القرارات المتعلقة ببيعه وفقاُ لظروف السوق المتغيرة والتقييمات العادلة التي تعكس قيمته الاستثمارية الحقيقية. هذا النهج يضمن تحقيق أقصى عائد ممكن مع تقليل المخاطر المحتملة، والحفاظ على السمعة الطيبة للمجموعة في الأسواق الدولية.

سجل استثماري يمتد لعقود في لبنان

ومنذ بدء حضورها الاستثماري الفعلي في لبنان أواخر تسعينيات القرن الماضي، ضخت مجموعة الحبتور استثمارات كبيرة في قطاعات متعددة، أبرزها قطاعات الضيافة والعقارات والترفيه وغيرها من المجالات الحيوية التي تساهم في تنمية الاقتصاد. وأسهمت من خلال هذه الاستثمارات الضخمة في دعم البنية التحتية السياحية في البلاد، وتنشيط الحركة الاقتصادية المحلية، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأعداد كبيرة من المواطنين. وقد شكلت هذه المشاريع ركيزة أساسية في تعزيز القطاع السياحي الذي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية في لبنان.

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وعلى مدى أكثر من عقدين من الزمان، حافظت المجموعة على التزامها الراسخ تجاه لبنان، رغم ما شهدته البلاد من أزمات اقتصادية خانقة وتقلبات سياسية متعاقبة أثرت على استقرار الأسواق. وواصلت الاستثمار في منشآتها والمحافظة على أصولها، على الرغم من التحديات الكبيرة والصعوبات اللوجستية التي واجهتها طوال تلك السنوات الطويلة. كان وجودها دليلاُ على الصبر والمثابرة، وقدرتها على التكيف مع الظروف الصعبة دون التنازل عن معايير الجودة والاحترافية.

إعادة ترتيب الأولويات الاستثمارية

يعكس القرار الأخير لمجلس الإدارة توجهاً استراتيجياُ مدروساً لإعادة ترتيب أولويات المجموعة الاستثمارية، وتركيز مواردها المالية والبشرية في أسواق تتمتع بمستويات أعلى من الاستقرار على المدى الطويل. كما تسعى المجموعة إلى التركيز على بيئات تتميز بوضوح البيئة الاستثمارية، وتوافر فرص النمو المستدام، مما يضمن استمرارية نجاحاتها في المستقبل. هذا التحول يعكس رؤية ثاقبة لإدارة المخاطر وتقلبات الأسواق العالمية.

وتؤكد مجموعة الحبتور استمرار التزامها باستراتيجيتها الاستثمارية الدولية الواسعة النطاق، ومواصلة دراسة الفرص الواعدة التي تتوافق مع أهدافها الاستراتيجية وتطلعاتها المستقبلية. إن هذا القرار لا يمثل نهاية الفصل اللبناني فحسب، بل بداية فصل جديد في مسيرة المجموعة العالمية، حيث تستعد لمواكبة التحديات والفرص في أسواق جديدة أكثر نضجاً واستقراراً.