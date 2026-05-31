مجموعة الإمارات تحقق أرباحاً قياسية بقيمة 77.6 مليار درهم في أربع سنوات

حققت مجموعة الإمارات أرباحاً قبل الضرائب بلغت 77.6 مليار درهم خلال أربع سنوات مالية، مع توزيعات للمالك بلغت 18 مليار درهم، مسجلة أعلى دورة ربحية في تاريخها.

شهدت مجموعة الإمارات أداءً مالياً استثنائياً خلال السنوات الأربع الماضية، محققة أرباحاً متراكمة قبل الضرائب بلغت 77.6 مليار درهم إماراتي، وهو أعلى مستوى في تاريخها.

ويعكس هذا الإنجاز قوة التعافي في قطاع الطيران العالمي بعد جائحة كورونا، حيث استفادت المجموعة من زيادة الطلب على السفر الجوي وتوسع عمليات الشحن والخدمات الأرضية. وقد توزعت الأرباح السنوية على النحو التالي: 11.3 مليار درهم في السنة المالية 2022-2023، و19.2 مليار درهم في 2023-2024، و22.7 مليار درهم في 2024-2025، وصولاً إلى مستوى قياسي جديد بلغ 24.4 مليار درهم في السنة المالية 2025-2026.

ويبلغ متوسط الأرباح السنوية خلال هذه الفترة حوالي 19.4 مليار درهم، مما يؤكد استدامة النمو والربحية العالية التي تتمتع بها المجموعة. إلى جانب الأرباح القياسية، واصلت مجموعة الإمارات توزيع أرباح سخية على مالكها مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، حيث بلغ إجمالي التوزيعات النقدية 18 مليار درهم خلال السنوات الأربع. وشملت هذه التوزيعات 4.5 مليارات درهم عن السنة المالية 2022-2023، وأربعة مليارات درهم عن 2023-2024، وستة مليارات درهم عن 2024-2025، و3.5 مليارات درهم عن 2025-2026.

كما تحسنت هوامش الربح بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت من 9.1% في 2022-2023 إلى 13.6% في 2023-2024، ثم إلى 14.1% في 2024-2025، واستقرت عند 14% في 2025-2026. ويعود هذا التحسن إلى ارتفاع الإيرادات وتحسين الكفاءة التشغيلية، بالإضافة إلى الطلب القوي المستمر على السفر الجوي. على صعيد الإيرادات والأصول، حققت مجموعة الإمارات نمواً متسارعاً، حيث ارتفعت الإيرادات من 119.8 مليار درهم في 2022-2023 إلى 150.5 مليار درهم في 2025-2026، مسجلة زيادة بنسبة 25.6% خلال أربع سنوات.

كما نمت الأصول الإجمالية من 172.1 مليار درهم إلى 204 مليارات درهم في الفترة نفسها، مما يعكس توسع الاستثمارات في الأسطول والبنية التحتية والخدمات اللوجستية. وارتفعت السيولة النقدية من 42.5 مليار درهم إلى 59.6 مليار درهم، مما يمنح المجموعة مرونة مالية كبيرة لتمويل خطط التوسع المستقبلية وسداد الالتزامات.

ويؤكد هذا الأداء القوي قدرة مجموعة الإمارات على الحفاظ على ريادتها كواحدة من أكثر مجموعات الطيران ربحية عالمياً، مع توقعات بمواصلة النمو بدعم من التوسع في الأسطول وتعزيز الخدمات الرقمية وتطوير مراكز الشحن. كما أن هذه النتائج تعزز مكانة دبي كمركز طيران عالمي، حيث تساهم مجموعة الإمارات في دعم القطاعات المرتبطة بالسياحة والتجارة والخدمات اللوجستية. وتخطط المجموعة لمواصلة الاستثمار في الأسطول الحديث، بما في ذلك طائرات الإيرباص A380 والبوينغ 777X، بالإضافة إلى توسيع شبكة وجهاتها لتشمل أسواقاً جديدة.

كما تستثمر في تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة المسافرين وكفاءة العمليات. ومع استمرار النمو في حركة السفر الجوي، تتوقع المجموعة أن تحافظ على أدائها المالي القوي في السنوات المقبلة، مدعومة بالطلب المتزايد على السفر الدولي والتوسع في خدمات الشحن الجوي. ويبقى التركيز على الابتكار والاستدامة والتميز التشغيلي لتعزيز المركز التنافسي للمجموعة.

وتظهر البيانات المالية أيضاً تحسناً في التدفقات النقدية، حيث ارتفعت الأصول النقدية من 42.5 مليار درهم إلى 59.6 مليار درهم خلال الفترة، مما يعزز قدرة المجموعة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاستثمار في فرص النمو المستقبلية





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