مجموعة دولية تدين هجومًا على بنية تحتية قرب محطة براكة النووية في الإمارات

بيان مشترك من أكثر من 80 دولة يدين هجومًا جويًا باستخدام طائرة مسيّرة على بنية تحتية كهربائية قرب محطة براكة للطاقة النووية، مؤكدًا انتهاكه للقانون الدولي وداعيًا إلى حماية المنشآت النووية السلمية.

أعلنت مجموعة واسعة من الدول، تضم الإمارات العربية المتحدة، وأرجنتينا، وأرمينيا، وأستراليا، والنمسا، والبحرين، وبلجيكا، وبلغاريا، وكندا، وتشيلي، وكولومبيا، واتحاد جزر القمر، وكوستاريكا، وكوت ديفوار، وكرواتيا، وقبرص، والتشيك، والدنمارك، ومصر، والإكوادور، وإستونيا، والاتحاد الأوروبي، وفنلندا، وفرنسا، وجورجيا، وألمانيا، واليونان، وغواتيمالا، وهندوراس، وهنغاريا، وإيرلندا، وإيطاليا، واليابان، والأردن، وكازاخستان، والكويت، ولاتفيا، ولبنان، وليبيا، وليختنشتاين، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، ومالطا، وجزر مارشال، وموريشيوس، وجمهورية مولدوفا، والمغرب، وهولندا، ونيوزيلندا، والنرويج، وباكستان، وبالاو، وباراغواي، وبيرو، والفلبين، وبولندا، والبرتغال، وقطر، وجمهورية كوريا، ورومانيا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وسان مارينو، والمملكة العربية السعودية، وصربيا، وسيشيل، وسنغافورة، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا، والجمهورية العربية السورية، وتونغا، وتركيا، وأوكرانيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وأوروغواي، وفيتنام، واليمن، بياناً دولياً يدين بأشد العبارات الهجوم الذي نفّذته فصائل مسلحة في العراق بتاريخ 17 مايو 2026 باستخدام طائرة مسيّرة، واستهدفت بنية تحتية كهربائية تقع خارج نطاق المحطة النووية "براكة" في دولة الإمارات .

وُصِف هذا الفعل في البيان بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مشيراً إلى أنه يشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الإقليمي والعالمي، بالإضافة إلى مخاطر جسيمة قد تقترب من حياة المدنيين وتعرض الأعيان المدنية لأضرار جسيمة، مع احتمالات حدوث عواقب إشعاعية، بيئية وصحية تتجاوز الحدود الوطنية. تابع البيان أن الهجوم يُظهر الحاجة الملحة لتفعيل آليات الحماية الدولية للمرافق النووية التي تُستعمل لأغراض سلمية فقط.

دعا جميع الدول الأعضاء إلى إيقاف فوري ودائم لأي هجمات موجهة ضد الإمارات، وخاصة تلك التي تستهدف المنشآت النووية. كما وجهت نداءً إلى دول العالم لعدم السماح باستخدام أراضيها كمنصات لانتهاكات دولية، مشددة على ضرورة الامتناع عن أي أعمال عدائية أو استعمال القوة بما يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والالتزام بالقانون الدولي.

وأبرز البيان تقديره للمعلومات السريعة والشفافة التي قدمتها الإمارات إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) بشأن تداعيات الهجوم والإجراءات المتخذة للحد من آثاره، مؤكدًا أن مستويات الإشعاع حول محطة "براكة" بقيت ضمن المعدلات الطبيعية. وختم البيان بالتأكيد على أن محطة "براكة" صُممت وشُيّدت وفق أعلى المعايير الدولية وتحت إشراف الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الإمارات، متوافقةً مع إرشادات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ودعا إلى تعزيز التعاون الدولي لحماية المنشآت النووية السلمية من أي تهديدات، من خلال تحسين تدابير الحماية المادية، وتعزيز الاستعداد والاستجابة للطوارئ، وتطبيق إجراءات المرونة والجاهزية. وشدد على دعم الجهود المستمرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها العام في رصد الأمن النووي والضمانات في الدول الأعضاء، داعيًا جميع الدول إلى تجنب أي إجراءات قد تعرض أمان محطات الطاقة النووية للخطر





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