مجموعة الإمارات تسجل أرباحاً قبل الضريبة بقيمة 4.1 مليار درهم في النصف الأول من 2026-2027

أعلنت مجموعة الإمارات عن تحقيق أرباح قبل الضريبة بلغت 4.1 مليار درهم للنصف الأول من السنة المالية 2026-2027، وسط تحديات الوقود والاضطرابات الإقليمية.

أعلنت مجموعة الإمارات ، الخميس، عن نتائجها المالية للنصف الأول من السنة المالية 2026-2027، حيث سجلت أرباحاً قبل احتساب الضريبة بقيمة 4.1 مليارات درهم (1.1 مليار دولار) خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية. جاء هذا الأداء القوي رغم التحديات التشغيلية وارتفاع أسعار الوقود الناجمين عن الاضطرابات المستمرة في منطقة الخليج.

نتائج مالية قوية رغم ارتفاع تكاليف الوقود

وبعد احتساب ضريبة الدخل، بلغ صافي أرباح المجموعة بعد الضريبة 3.6 مليارات درهم (1 مليار دولار)، بانخفاض قدره 66 % مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وفي مؤشر على متانة أدائها التشغيلي، سجلت المجموعة أرباحاً قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بقيمة 12.5 مليار درهم (3.4 مليارات دولار).

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سجلت هذه الأرباح السابقة للفوائد والضرائب والاستهلاك انخفاضاً بنسبة 41 % مقارنة بـ21.1 مليار درهم (5.7 مليارات دولار) خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. كانت تلك الفترة قد شهدت تحقيق المجموعة مستويات قياسية جديدة في الأرباح والإيرادات، مما يجعل المقارنة الحالية تعكس تأثير الضغوط الاقتصادية الحالية بدقة.

بلغت إيرادات المجموعة 66.2 مليار درهم (18 مليار دولار) خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية 2026-2027، بانخفاض قدره 12 % مقارنة بـ75.4 مليار درهم (20.6 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. يعكس هذا الانخفاض في الإيرادات التأثير المباشر لتقلبات الطلب وأسعار الطاقة على العمليات التجارية للمجموعة.

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سيولة نقدية قوية واستثمارات مستمرة

أنهت المجموعة النصف الأول من السنة المالية 2026-2027 بمركز نقدي قوي، حيث بلغت أرصدتها النقدية 54.1 مليار درهم (14.7 مليار دولار) في 30 سبتمبر 2026. كان هذا الرصيد مقارنة بـ 59.6 مليار درهم (16.2 مليار دولار) في 31 مارس 2026، مما يدل على إدارة حذرة للسيولة.

أتاحت الاحتياطيات النقدية القوية للمجموعة مواصلة تلبية احتياجات أعمالها، بما في ذلك سداد الدفعات المقدمة لطلبات الطائرات الجديدة والوفاء بالتزامات الديون القائمة. كما سددت المجموعة 2 مليار درهم (545 مليون دولار) المتبقية من حصة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، المالكة لمجموعة الإمارات.

كانت الحصة الإجمالية البالغة 3.5 مليارات درهم (953 مليون دولار) قد أُعلن عنها في نهاية السنة المالية 2025-2026. يُظهر هذا السداد التزام المجموعة بتحسين هيكل رأس المال وتقليل الديون للمستثمرين الحكوميين، مما يعزز ثباتها المالي طويل الأمد في سوق الطيران المتقلب.

تعليقات القيادة ورؤية مستقبلية

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، إن النتائج تؤكد مرونة نموذج أعمال المجموعة وكفاءة كوادرها وقدرتها على مواجهة التحديات. وثمن الجهود الاستثنائية التي بذلتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها المتواصل الذي كان له دور محوري في تجاوز التحديات وضمان استمرارية عمليات قطاع الطيران.

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وأضاف سموه أن الطلب على خدماتنا أدى أداءً قوياً، فيما أسهمت عمليات الشحن الجوي بدور رئيسي في دعم الإيرادات. مكّن ذلك المجموعة من الحفاظ على مستويات جيدة من الإيرادات والسيولة النقدية، رغم الضغوط الكبيرة على التكاليف والربحية، ولا سيما مع تضاعف أسعار وقود الطائرات عالمياً مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم أن هذه النتائج ثمرة عقود من العمل والاستثمار في بناء مجموعة تتمتع بأسس مالية وتشغيلية راسخة. تواصل كل من طيران الإمارات ودناتا تنفيذ حملات التوظيف لتلبية متطلبات أعمالهما واحتياجاتهما التشغيلية، وسط انخفاص طفيف في إجمالي أعداد العاملين.

انخفض إجمالي أعداد العاملين في مجموعة الإمارات بنسبة 2 % ليصل إلى 128237 موظفاً في 30 سبتمبر 2026، مقارنة بـ 31 مارس 2026. تستمر المجموعة في متابعة التطورات الجيوسياسية وإدارة التكاليف، مع التمسك بأعلى معايير السلامة والجودة ورضا العملاء لضمان استمرار النمو.