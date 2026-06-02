مجموعة موانئ أبوظبي تستحوذ على شركة كوريدور لوجستيكا البرازيلية في صفقة 3.1 مليار درhem

استحواذ استراتيجي لمجموعة موانئ أبوظبي على المشغل المستقل لمحطات البضائع الزراعية السائبة في البرازيل سي إل آي، بقيمة 835 مليون دولار، مما يفتح لها أبواب أسواق أمريكا الجنوبية ويعزز وجودها في قطاع الأغذية الزراعية العالمي.

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي اليوم استحواذها على شركة كوريدور لوجستيكا إي إنفراستروتورا سي إل آي ، المشغل المستقل لمحطات البضائع الزراعية السائبة في البرازيل ، في صفقة بقيمة 3.1 مليار درهم، ما يعادل 835 مليون دولار، مما يرمز إلى دخولها الرسمي إلى أسواق أمريكا الجنوبية عبر توسع استراتيجي.

يقع مقر الشركة المستحوذ عليها في ساو باولو، وتدير محطتين رئيسيتين: سي إل آي سول في ميناء سانتوس، المتخصصة في تصدير السكر والذرة وفول الصويا، وسي إل آي نورتي في ميناء إيتاكي ضمن منطقة قوس الشمال الاستراتيجية المطلة على حوض الأمازون، والتي تعد ممراً حيوياً للصادرات الزراعية. سجلت محطات شمال البرازيل أسرع معدلات نمو في البلاد عام 2025، وتلعب المحطتان دوراً محورياً في ربط الأسواق العالمية بمناطق الإنتاج البرازيلية، حيث تعد البرازيل أكبر مصدر للسugar وأحد أكبر مصدري الحبوب عالمياً.

وافقت المجموعة على الاستحواذ من مالكيها ماكواري لإدارة الأصول وآي جي 4 كابيتال، وتحتفظ سي إل آي بملكية 100% من نورتي وحصة 80% من سول. يتوقع إتمام الصفقة في النصف الثاني من العام الجاري بعد استيفاء الشروط التنظيمية وموافقات مكافحة الاحتكار، مع استمرار فريق الإدارة العليا لسي إل آي في مهامه.

وصف الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، الكابتن محمد جمعة الشامسي، الاستحواذ بأنه علامة فارقة في مسيرة النمو، يتماشى مع التوجه الاستراتيجي لتوسيع الحضور العالمي وتعزيز الأنشطة في قطاع الأغذية الزراعية. يدعم هذا الاستحواذ استراتيجية التوسع الجغرافي للمجموعة، ويساهم في تطوير محور تجاري جديد يربط الشرق بالغرب، ويوصل أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية بشبه القارة الهندية وشرق أفريقيا وجنوب شرق آسيا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار المفاوضات المتقدمة التي تجريها الإمارات مع تكتل ميركوسور التجاري، الذي يضم البرازيل، لإبرام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة. من جانبه، أكد فرناندو لوهمان من ماكواري على مرونة قطاع الصادرات الزراعية البرازيلي وقدرته على ترسيخ مكانة البلاد بين أبرز موردي السلع الزراعية عالمياً، بينما أعرب باولو توديسكان ماتوس من آي جي 4 كابيتال عن ثقته في أن مجموعة موانئ أبوظبي هي المالك الاستراتيجي الأنسب لدفع نمو الشركة، نظراً لخبرتها global في تمكين التجارة وإمكاناتها في البنية التحتية ورؤيتها طويلة المدى.

يأتي هذا الاستحواذ كجزء من سلسلة توسعية لمجموعة موانئ أبوظبي في قطاع البضائع الزراعية السائبة، حيث تعد صفقة سي إل آي الأكبر في تاريخها، تليها الاستحواذ على نواتوم الإسبانية عام 2023 بقيمة 2.65 مليار درهم، وشراء حصة 51% في جي إف إس في أوائل 2024 مقابل 1.9 مليار درهم. حققت سي إل آي في 2025 مناولة 17 مليون طن من البضائع الزراعية السائبة، بإيرادات بلغت 654 مليون درهم وأرباح قبلinterest وضرائب وإهلاك بلغت 360 مليون درهم.

كما نمت محفظة المجموعة عالمياً عبر مشاريع حديثة، منها اتفاقية طويلة الأمد مع لويس دريفوس في باكستان لتطوير منشأة في ميناء كراتشي، واستثمار 30 مليون دولار في محطة حبوب سارزها في كازاخستان، وصفقة امتياز 30 عاماً لتشغيل ميناء العقبة في الأردن، الذي يعالج أكثر من 3 ملايين طن من الحبوب سنوياً. كما تلعب عمليات موانئ نواتوم في إسبانيا، وخاصة محطتا تاراغونا وساغونتو، دوراً بارزاً في مناولة نحو مليوني طن من واردات الحبوب سنوياً، مع استثمار إضافي بقيمة 90 مليون درهم لتحديث محطة تاراغونا.

تؤكد هذه التحركات التزام المجموعة بتعزيز مكانتها كمشغل رائد في سلاسل الإمداد الزراعي العالمية





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