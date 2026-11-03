مجموعة الشموخ تستعرض مشروعات النفط والغاز في أديبك 2026

مجموعة الشموخ تقدم حلولاً متكاملة للنفط والغاز في معرض أديبك 2026، مع التركيز على التصنيع المحلي والشراكات الدولية منذ تأسيسها عام 1989.

تكشف مجموعة الشموخ عن محفظة مشروعات نوعية في قطاع النفط والغاز خلال مشاركتها الفعالة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول أديبك 2026 ، حيث تعزز من علاقاتها الاستراتيجية مع شركائها الدوليين. تعتمد هذه الشركة الرائدة في المجال الصناعي على خبرات هندسية وصناعية راسخة بدأت منذ تأسيس مقرها الرئيسي في أبوظبي عام 1989. وتمتلك المجموعة شبكة علاقات واسعة ومتطورة مع كبرى الشركات والمصنعين على المستوى العالمي، مما يمكنها من تقديم حلول مبتكرة تلبي متطلبات السوق المحلية والدولية بأكمله.

تطور النشاط من التوريد إلى التصنيع المتخصص

شهدت أعمال مجموعة الشموخ تحولا جوهريا منذ بدايتها، حيث انتقلت من مجرد توريد المواد الكيميائية المستخدمة في حقول النفط إلى تنويع نشاطها ليشمل مجالات أوسع. تشمل هذه الأنشطة الآن التصنيع الصناعي المتكامل، والخدمات الهندسية المتقدمة، وتوريد المعدات والمواد المتخصصة التي تتطلب دقة عالية. يعكس هذا المسار التطوري قدرة الشركات الوطنية الإماراتية على بناء خبرات فنية عميقة تلبي المعايير العالمية لقطاع الطاقة.

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حلول هندسية ودقة تشغيلية في المشاريع النفطية

يغطي طيف خدمات مجموعة الشموخ توريد أنابيب آبار النفط والغاز، بالإضافة إلى أنابيب النقل والمعدات الخاصة التي تحتاجها المواقع التشغيلية. تقدم الشركة خدمات تشخيص المعدات وتحسين أداء المنشآت الصناعية، وتنفيذ أعمال هندسية وفنية تدعم استمرارية العمليات. تزداد أهمية هذه الخدمات مع توسع المشاريع النفطية وارتفاع معايير الكفاءة التشغيلية، حيث يرتبط نجاح المشاريع بتوافر المعدات المناسبة والجودة العالية للخدمات الفنية.

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رؤية القيادة وارتباط المسؤولية بالتطور المحلي

أكد الدكتور علي سعيد العامري، رئيس مجلس إدارة مجموعة الشموخ، أن معرض أديبك يمثل منصة تجمع قادة قطاع الطاقة من مختلف أنحاء العالم في أبوظبي. وأشار إلى أن هذه المكانة المهمة حققتها دولة الإمارات بفضل رؤيتها الثاقبة واستثماراتها الحكيمة، وعملها المتواصل لخلق بيئة صناعية متطورة. ووصف الدكتور علي سعيد العامري اللقاءات المباشرة مع العملاء وشركاء التعاون القدامى كأهم مميزات المعرض، مؤكدا على التزام المجموعة برفع مستوى خدماتها بما يتماشى مع تقدم الإمارات الصناعي.

تنويع المحفظة الاستثمارية والخبرات الصناعية

تعكس تجربة مجموعة الشموخ جزءا كبيرا من التطور الذي شهده القطاع الصناعي في الدولة، من أنشطة التوريد التقليدية إلى تصنيع خدمات متخصصة. تمتد أعمال المجموعة لتشمل توفير القوى العاملة المؤهلة، والخدمات العقارية، والاستثمارات المختلفة، مما يخلق محفظة متنوعة من الأنشطة التجارية. ومع استمرار قطاع النفط والغاز في تشكيل محور رئيسي لأعمال المجموعة، تظل الشراكات الخارجية والدعم الفني المحلي أساسا لنجاح عملياتها في السوق.