مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على تعيين كيفن وارش عضوا في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي لمدة 14 عاما، خطوة مهمة نحو توليه منصب الرئيس القادم للمجلس خلفا لجيروم باول. وسيكون أول اجتماع يترأسه وارش، يومي 16 و17 يونيو، والذي من المقرر عقده بعد انتهاء ولاية باول بصفته رئيسا للبنك المركزي. ووافق مجلس الشيوخ أيضا على بدء عد تنازلي مدته 30 ساعة، مما يسمح بإجراء تصويت للموافقة على تعيين وارش رئيسا للمجلس لولاية مدتها أربع سنوات. وتواجه استقلالية البنك المركزي الأمريكية اختبارات سياسية بسبب الضغوط التي تمارسها الإدارة من أجل خفض أسعار الفائدة، الأمر الذي يطالب به الرئيس دونالد ترامب.

ويعتزم باول اتخاذ الخطوة غير المعتادة بالاستمرار عضوا في مجلس محافظي مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد انتهاء فترة رئاسته للبنك المركزي، ردا على سلسلة الهجمات القانونية على مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ويقول وارش إنه يعتزم تغيير النظام في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك تشديد التنسيق مع وزارة الخزانة وإدارة ترامب بشأن السياسات غير النقدية، ووضعه على مسار نحو ميزانية عمومية أصغر، وهو ما يرى أنه سيؤدي إلى خفض سعر الفائدة.

ويتراوح النطاق المستهدف الحالي لتكاليف الاقتراض قصيرة الأجل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي من 3.50 بالمئة إلى 3.75 بالمئة. ويتراوح عدد الأصوات في اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة من 12 إلى 19 شخصا يشاركون في وضع السياسات بالبنك المركزي





