مجلس رجال الأعمال الأردنيين في دبي يحتفل بالذكرى الثمانين لاستقلال الأردن

نظم مجلس رجال الأعمال الأردنيين في دبي احتفالاً بمناسبة الذكرى الثمانين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، بحضور السفير الأردني في أبوظبي ماجد القطارنة والقنصل العام الأردني في دبي والإمارات الشمالية عمر العتوم وعدد من رجال الأعمال وممثلي الدبلوماسية والإعلام وأبناء الجالية. أكد رئيس المجلس إحسان القطاونة أن الاحتفال يرسخ معاني الحب والانتماء للوطن، وأبرز العمق الاستراتيجي للعلاقات مع دول الخليج وخصوصاً الإمارات، حيث بلغت الشراكة أوجها في قطاعات متنوعة.من جانبه، أكد السفير القطارنة أن الذكرى تبعث بالفخر والعطاء لنماء الوطن تحت قيادة الملك عبدالله الثاني وولي عهده. ووصف القنصل العام العتوم الاحتفال بأنه ذكرى أمة بنيت على التضحيات، ورفع التهنئة إلى القيادة.

نظم مجلس رجال الأعمال الأردن يين في دبي احتفالاً بمناسبة الذكرى الثمانين لاستقلال المملكة الأردن ية الهاشمية، حيث حضر المناسبة السفير الأردن ي في أبوظبي ماجد القطارنة والقنصل العام الأردن ي في دبي و الإمارات الشمالية عمر العتوم، إلى جانب مجموعة كبيرة من رجال الأعمال الأردن يين و الإمارات يين والعرب، وممثلين عن الهيئات الدبلوماسية والإعلامية، sowie عدد كبير من أبناء الجالية الأردن ية في الإمارات .

في كلمته خلال الحفل، أكد رئيس مجلس رجال الأعمال الأردنيين في دبي إحسان القطاونة أن الأردنيين يحق لهم الاحتفال بما حققه الوطن من تقدم وازدهار، وتجنبوا للمخاطر التي تحدق بالمنطقة في عالم سريع التغير، ليكون هذا الاحتفال رسالة حب وولاء وانتماء إلى أرض الوطن وقيادته. وأشار القطاونة إلى أن الحديث عن البناء في الأردن لا يمكن أن يكتمل دون ذكر العمق الاستراتيجي الذي يمثله 관계 الأردن مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفي مقدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة.

ووصف العلاقة الأردنية الإماراتية بأنها تاريخية ومتجذرة منذ عهد الاستقلال، وقد بلغت الشراكة أوجها في قطاعات الاقتصاد والطاقة والتعليم والأمن والتكنولوجيا، مؤكداً أن عنوان هذه الشراكة remains الثقة والمصلحة المشتركة. من جانبه، استذكر السفير ماجد القطارنة أن ذكرى الاستقلال تبعث بروح الفخر والعطاء المتجدد لنماء الوطن وازدهاره في ظل القيادة الهاشمية، وعلى رأسها الملك عبدالله الثاني بن الحسين وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله.

وأضاف أن الأردنيين في مختلف دول العالم يحتفلون في هذه المناسبة العزيزة ويستذكرون فيها معاني الاستقلال بروح الفخر المقرون بالعطاء والعمل الجاد على رفعة الوطن وحماية رايته ومنجزاته المستمدة من عزم قيادته وعزم أبنائه الأبرار. بدوره، وصف القنصل العام عمر العتوم أهمية الاحتفال بذكرى الاستقلال بأنها ذكرى أمة بُنيت على التضحيات، ورفع أسمى آيات التهنئة إلى الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وسمو ولي العهد، مؤكداً أن هذه الذكرى تعزز قيم الانتماء والولاء للوطن





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