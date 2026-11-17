دراسة جديدة تكشف تفوق الذهب كمثيل استثماري في الإمارات على العقارات والعملات الرقمية والأسهم.

يبرز الذهب بشكل جلي كقطب جذب رئيسي في المشهد الاستثماري ب دولة الإمارات العربية المتحدة ، حيث حاز على المرتبة الأولى كأكثر الأصول شعبية وانتشارا بين فئة المستثمرين المحليين والأجانب المقيمين في البلاد.

ويشير تقرير حديث وشامل صادرة عن مجلس الذهب العالمي، والمعنون بـ(الاستثمار في الذهب في دولة الإمارات)، إلى تحول جذري في عادات الادخار والاستثمار، حيث كشف التحليل الإحصائي عن أن نسبة ستة وثمانين في المئة من المستثمرين يمتلكون الذهب بأي من أشكاله المتاحة، وهي نسبة تفوق بكثير حصص فئات الأصول الأخرى التقليدية والحديثة. فقد جاءت حسابات الادخار المصرفي في المركز الثاني بنسبة ثلاثة وتسعين في المئة، تلتها العملات الرقمية المشفرة بنسبة ثلاثة وثلاثين في المئة، ثم العقارات بنسبة ستة وعشرين في المئة، وأخيرا الأسهم بنسبة ثلاثة وعشرين في المئة.

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ويبدو أن هذا الاتجاه الصاعد في الإقبال على الذهب ليس مجرد موجة عابرة، بل هو توجه مستدام، إذ أظهرت استطلاعات الرأي استعداد ما يقرب من ثمانية وخمسين في المئة من المشاركين في الدراسة للنظر في ضخ استثمارات جديدة في الذهب خلال الأشهر الاثني عشر القادمة، مما يعكس ثقة متزايدة في هذه المادة الثمينة كملاذ آمن ومحافظ على القيمة.