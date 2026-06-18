مجلس الوزراء الإماراتي يصدر قرارًا غير مسبوق بتنظيم وصول الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي

قرار جديد يحدد سن الخامسة عشرة كحد أدنى لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي في الإمارات، مع فرض إجراءات صارمة على المنصات للتحقق من العمر وحماية البيانات ومنع الاستغلال، ويُعزز دور الأسرة في الإشراف.

أصدر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قرارًا جديدًا بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي .

يمثل هذا القرار خطوة استباقية تعكس التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز حماية الطفل في الفضاء الرقمي، وترسيخ نموذج متقدم للسلامة الرقمية، بما يتماشى مع التحولات التكنولوجية المتسارعة. يهدف القرار إلى تحقيق توازن دقيق بين تمكين الأطفال من الاستفادة من إمكانيات التكنولوجيا، وتوفير بيئة رقمية آمنة ومناسبة للأعمار不同的، مما يجعلها جزءًا من الأولويات الوطنية.

يأتي القرار في وقت تشهد فيه معدلات استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي ارتفاعًا ملحوظًا، مصحوبة بتحديات ومخاطر رقمية متزايدة， تشمل التعرض للمحتوى غير اللائق، والمخاطر المرتبطة بالتفاعلات غير الآمنة، وجمع البيانات الشخصية، وأنماط الإفراط في الاستخدام. لذلك، كان لابد من وضع إطار تشريعي متكامل يوازن بين المنافع والمخاطر، ويعكس ريادة الإمارات في تطوير قوانين تستشرف المستقبل الرقمي وتضع سلامة الطفل وجودة حياته في صدارة اهتماماتها.

يُعد القرار مکملًا للمنظومة التشريعية القائمة لحماية الطفل، التي تشمل قانون حقوق الطفل، وتشريعات مكافحة الجرائم الإلكترونية، وتنظيم الإعلام، مما يعزز التكامل المؤسسي ونهج الدولة في بناء بيئة رقمية أكثر أمانًا. يشطّر القرار نطاق تطبيقه ليشمل جميع منصات التواصل الاجتماعي التي تتيح إنشاء الحسابات أو التفاعل الاجتماعي أو نشر المحتوى أو تعتمد على الخوارزميات في عرض المحتوى، سواء كانت داخل الدولة أو موجهة لمستخدمين فيها، بغض النظر عن كونها مجانية أو مدفوعة.

يحدد القرار الحد الأدنى لعمر استخدام منصات التواصل الاجتماعي بخمسة عشر عامًا، حيث يحظر على الأطفال دون هذه السن إنشاء أو استخدام الحسابات الشخصية، فضلاً عن وصولهم إلى الخصائص الكاملة التي تتضمن التفاعل الاجتماعي أو النشر أو التعليق أو الانضمام إلى مجموعات عامة أو قنوات مفتوحة. ويُلزم القرار المنصات باتخاذ جميع التدابير التقنية والتنظيمية اللازمة لضمان الامتثال، مع مراعاة الانتقال التدريجي نحو عادات رقمية أكثر توازنًا وصحة، بما يتناسب مع المراحل العمرية المختلفة.

كما يسمح القرار للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمسة عشر وستة عشر عامًا باستخدام المنصات، لكن بشروط صارمة تشمل خضوع حساباتهم لتدابير حماية خاصة، مثل تصنيف وتقييد المحتوى وفق الفئة العمرية، وتعطيل الخصائص عالية الخطورة مثل التفاعل مع مستخدمين غير معروفين، وتنظيم أوقات ومدة الاستخدام، وتوفير أدوات الرقابة الأبوية. من النقاط البارزة في القرار نصه على عدم الاعتداد بموافقة ولي الأمر كاستثناء من الحظر أو القيود، مما يؤكد أن الحماية ليست خيارًا بل إلزامًا.

ومع ذلك، يُجاز للقائم على رعاية الطفل ضبط الإعدادات على حسابات الأطفال الذين أتموا الخامسة عشرة ولم يكملوا السادسة عشرة عبر أدوات الرقابة الأبوية التي توفرها المنصات، بشرط عدم التعارض مع أحكام الحظر والقيود، مما يوفر إطارًا واضحًا للأسر لمرافقة أطفالهم في عالم رقمي آمن. وفرض القرار على منصات التواصل الاجتماعي تطبيق آليات فعالة وموثوقة للتحقق من عمر المستخدم، مثل الهوية الرقمية أو التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الوسائل البيومترية، أو أي آليات أخرى يتم اعتمادها من مجلس السلامة الرقمية للطفل.

كما رفض القرار الاعتماد على التصريح الذاتي بالعمر كوسيلة وحيدة للتحقق، وشدد على ضرورة تحقيق دقة عالية في تحديد العمر، مع الالتزام بأعلى معايير حماية الخصوصية والبيانات الشخصية للطفل. ويتضمن ذلك تقليل جمع البيانات إلى الحد الأدنى، وتأمين معالجتها، وضمان عدم الاحتفاظ بها إلا للمدة اللازمة، وخضوع الآليات للمراجعة والتدقيق، وتوفير معلومات شفافة للمستخدمين حول كيفية عملها، مما يعزز الثقة والموازنة بين فعالية أدوات الحماية والالتزام بالخصوصية.

بالإضافة إلى ذلك، ألزم القرار المنصات العاملة في الدولة أو الموجهة إلى جمهور داخلها برصد الحسابات الشخصية للأطفال دون الخامسة عشرة التي تنشأ بالمخالفة، واتخاذ إجراءات التعليق أو التعطيل الفوري لها، واتخاذ تدابير تقنية وتنظيمية لمنع التحايل على الأنظمة. كما منع القرار استهداف الأطفال بالإعلانات الموجهة القائمة على التتبع والتنميط السلوكي، أو استغلال بياناتهم الشخصية لأغراض تجارية يعتمد عليها تتبع نشاطهم الرقمي.

كما تشمل الالتزامات توفير أدوات رقابة أبوية ومواد توعوية موجهة للأطفال وأولياء أمورهم، وإجراء تقييمات دورية لمخاطر السلامة الرقمية للأطفال، ورفع التقارير الدورية للجهات المختصة، مما يرسخ مبدأ المسؤولية المشتركة ويعزز دور المنصات كشريك أساسي في الحماية. وأكد القرار على مسؤوليات القائم على رعاية الطفل، التي تشمل عدم تمكينه من استخدام المنصات بالمخالفة، وعدم التحايل على آليات التحقق من العمر، وممارسة الإشراف الفعّال على النشاط الرقمي المسموح به، وتعزيز وعيه بالمخاطر الرقمية وممارسات الاستخدام الآمن.

وبشكل عام، يوفر القرار إطارًا تشريعيًا شاملاً ومتوازنًا، يهدف إلى خلق بيئة رقمية أكثر أمانًا للأطفال في الإمارات، ويمثل نقلة نوعية في سياسات حماية الطفل الرقمية على المستوى الإقليمي والدولي， مع التركيز على تمكين儿童 من الاستفادة الإيجابية من التكنولوجيا في التعلم وتطوير المهارات، مع الحد Credible من المخاطر المحتملة





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