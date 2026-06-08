مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة يفتح باب التسجيل في "صيف قرى الإمارات 2026"

إعلان مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة عن فتح التسجيل في برنامج صيف قرى الإمارات 2026، وهو برنامج صيفي يستهدف الأطفال والشباب من 10 إلى 17 عاماً في خمس مناطق من إمارات الدولة، ويقدم حزمة متكاملة من الأنشطة الرياضية والترفيهية والتعليمية والتقنية لمدة ثلاثة أسابيع بهدف تعزيز المهارات الشخصية والمعرفية والهوية الوطنية.

أطلق مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة برنامج " صيف قرى الإمارات 2026 " بهدف استثمار أوقات فراغ الأطفال والشباب خلال العطلة الصيفية عبر مجموعة متنوعة من الأنشطة التعليمية والرياضية والثقافية والترفيهية التي تساهم في تعزيز الترابط المجتمعي والصحة وجودة الحياة و تنمية المهارات الشخصية والمعرفية.

ويستمر البرنامج ثلاثة أسابيع في الفترة من 6 إلى 23 يوليو 2026، من يوم الإثنين إلى الخميس أسبوعياً، وتحديداً من التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، ويستهدف البنين والبنات في فئتين عمريتين من 10 إلى 13 عاماً ومن 14 إلى 17 عاماً. يركز البرنامج على عدة محاور رئيسية تشمل الرياضة والتراث والهوية الوطنية ومهارات المستقبل والذكاء الاصطناعي والأمن والسلامة، ضمن بيئة تعليمية وتفاعلية آمنة ومحفزة.

ويتضمن مشاركة خمس مناطق في مختلف إمارات الدولة وهي منطقة قدفع في الفجيرة ومنطقة مصفوت في عجمان ومنطقة الرمس في رأس الخيمة ومنطقتي الشويب والسلع في أبوظبي. يتضمن البرنامج الأسبوعي سلسلة من الفعاليات المتنوعة. في الأسبوع الأول، يتعدrakt المشاركون في أنشطة رياضية تشمل كرة القدم والسباحة والجوجيتسو وكرة السلة والكرة الطائرة وتنس الطاولة والتجديف الداخلي، بالإضافة إلى ورش عمل في الأمن السيبراني والسلامة العامة والإسعافات الأولية والاستجابة لحالات الطوارئ.

كما يضم البرنامج فقرات حول برامج القبطان الصغير والوعي البيئي وطرق الصيد والزراعة والهوية الإماراتية وحاميات التراث ومبادرة "عيالنا أمانة" وسفراء القراءة. أما في الأسبوع الثاني، فيستكمل البرنامج الأنشطة الرياضية مع ورش متخصصة في الصحة والسلامة والإسعافات الأولية ومكافحة الحرائق والأمن السيبراني، إضافة إلى أنشطة الوعي البيئي وطرق الصيد والأنشطة الفنية، فضلاً عن ورش الوعي المالي وهاكاثون الابتكار واستكشاف تطبيقات الذكاء الاصطناعي وبرامج القيم الإماراتية والسنع.

ويشمل الأسبوع الثالث استمرار الأنشطة الرياضية وورش حول إدارة المخاطر والتلاحم المجتمعي من خلال ابتكارات تخدم المجتمع، بالإضافة إلى برامج "عيالنا أمانة" والمتطوع الصغير والصحة البدنية وبناء الروبوتات ومهارات النجاح ومؤسسو المستقبل، إلى جانب فعاليات الهوية الوطنية وحاميات التراث وسفراء القراءة. تندرج هذه المبادرة ضمن جهود مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة في قرى ومناطق الدولة، وتقديم برامج نوعية تساهم في تنمية مهارات الأجيال الناشئة وترسيخ قيم الهوية الوطنية والمسؤولية المجتمعية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة والتنمية المتوازنة في مختلف مناطق الإمارات.

وقد أعلن المجلس أن آخر موعد للتسجيل في البرنامج هو 15 يونيو 2026، ودعا الراغبين في المشاركة إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني المخصص للبرنامج. يعد "صيف قرى الإمارات" platelets ومتكامل يهدف إلى سد الفراغ المعرفي والاجتماعي لدى الشباب خلال الصيف، مع التركيز على بناء مهارات المستقبل وتعزيز انتمائهم للتراث الوطني في تجربة تعليمية ممتعة وآمنة





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