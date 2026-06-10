مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتبنى قراراً غربياً يشدّد الضغط على إيران بشأن برنامجها النووي

تبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً يدعو إيران إلى الكشف الفوري عن مخزونها من اليورانيوم المخصب والسماح للمفتشين بالوصول الكامل إلى منشآتها النووية، في تحرك يعكس تصعيداً غربياً يهدف إلى ضمان الشفافية ومنع أي تحويل لأغراض غير سلمية، وسط تزايد القلق الدولي من الفجوات في المراقبة.

تبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، أمس، في فيينا، قراراً غربياً يدعو إيران لتقديم معلومات فورية بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب ، والسماح للمفتشين بالوصول إليه وإلى كافة منشآتها النووية.

ويلزم القرار طهران أيضاً بمنح الوكالة التابعة للأمم المتحدة "كل ما يلزم من صلاحيات" للتحقق من البيانات المعلنة على أرض الواقع، وفقاً للنص الذي قدمته فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة. وأكدت الدول الداعمة أن هذين الشرطين "أساسيان وملحّان" من أجل "ضمان التحقق من عدم تحويل المواد النووية" عن أغراضها السلمية المعلنة. ويغلف الغموض مصير مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60 بالمائة، الذي يتجاوز 400 كيلوغرام، وكان آخر وصول لمفتشي الوكالة إليه في العاشر من يونيو 2025.

وقد حذرت الوكالة، في تقرير قبيل الاجتماع، من أن رفض إيران السماح بالمفتشين يثير "مخاوف تتعلق بالانتشار النووي". يمثل القرار تحولاً نوعياً في التعامل مع الملف النووي الإيراني، حيث يدفع به غربياً بقيادة الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية لفرض واقع جديد من الشفافية. يلزم القرار طهران بالإعلان الشامل والدقيق عن كامل مخزونها من اليورانيوم المخصب بمختلف مستوياته وأشكاله الكيميائية، فضلاً عن تقديم تحديثات حول تصاميم منشآتها النووية، ومنح المفتشين صلاحيات وصول ميداني واسعة للتحقق من هذه البيانات.

هذا التحرك التقني يأتي بعد تقارير للمدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، أشارت إلى "فجوات مقلقة" في المراقبة، تعزوها إيران إلى تداعيات الضربات العسكرية التي تعرضت لها منشآتها العام الماضي. وقد حظي القرار بتأييد 21 دولة ومعارضة 3 وامتناع 10، مما يعكس الخريطة الانقسامية في مجلس المحافظين. للقرار دلالات سياسية تتجاوز الجانب التقني، ويتقاطع توقيته مع المشهد الإقليمي المشوب بالتوتر، حيث تجري جهود ومفاوضات غير مباشرة لوقف إعمال النار وترسيخ الاستقرار.

هناك تفسيران للتحرك الغربي: الأول يراه محاولة لإعادة صياغة شروط التفاوض الدبلوماسي، والثاني يرى فيه أداة ضغط قصوى لانتزاع تنازلات جوهرية من طهران قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات الشاملة. يضع هذا التطور المنطقة أمام سيناريوهات مفتوحة، تتراوح بين تصعيد إيراني عبر تقليص إضافي للتفتيش أو رفع مستويات التخصيب، وبين خيار دبلوماسي مشروط يعتمد على قنوات خلفية لتقديم تنازلات مجتزأة، أو استمرار حالة الجمود الاستراتيجي مع تهديد الغرب بعقوبات ومواجهة محتملة في مجلس الأمن، مما يبقي الأزمة على حافة الهابية وقابلة للانفجار مع أي احتكاك جديد





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