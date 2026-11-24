وزراء داخلية الخليج يضعون استراتيجية شاملة لمواجهة الجماعات المتطرفة والأنشطة الخيانة التي تهدد أمن دول المجلس، مع التركيز على التوعية والوعي الوطني.

أثار تعاطف بعض المواطنين الخليجيين مع جهات أجنبية تعادي دولهم صدمة كبيرة لدى المسؤولين والمفكرين، حيث تم تسليط الضوء على خطورة تبني سرديات معادية لدول الرفاه العربي. وتُعد هذه الظاهرة تحدياً استراتيجياً يتطلب حلاً جذرياً، لا يقتصر على الجانب الأمني فحسب، بل يمتد ليشمل الجوانب الثقافية والاجتماعية والتعليمية لضمان استقرار دول مجلس التعاون الخليجي.

تحليل ظاهرة الدعم للجهات المعادية

يؤكد الخبراء أن رؤية مواطن من دول الخليج يعمل لصالح جهة تحارب بلده هو أمر صعب الاستيعاب، خاصة في ظل ما تتمتع به هذه الدول من مكانة مرموقة وحلم حياة مثالي يجذب حتى الإيرانيين للحصول على جنسيتها. ويوجد طوابير طويلة من الراغبين في الحصول على شرف الجنسية الخليجية، مما يجعل أي ميل لمساندة أعداء الدولة أمراً مفزعاً يستدعي التساؤل عن كيفية شرعنة هذه الجماعات المتطرفة لمحاربة الدولة الوطنية.

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مقترح استراتيجية خليجية شاملة

وصفت هذه المجموعات المؤيدة لإيران أو الحوثيين أو حزب الله أو الفصائل العراقية بأنها داء مستفحل أخطر بكثير من الصواريخ والمسيرات الإيرانية، إذ تمثل تهديداً داخلياً يمس أمن دول المجلس بكامله. ولذا، دعا المتحدثون إلى ضرورة وضع استراتيجية خليجية شاملة تتعامل مع هذه التنظيمات السرية من منظور أمني وثقافي وإعلامي، وذلك من خلال تحديد مصادر خطورتها ومراكز نفوذها بدقة.

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إعادة ترتيب الأولويات الوطنية

من الضروري أن يمتلك الخليج تصوراً ثقافياً وتربوياً يعيد ترتيب أولويات المواطن، بحيث يدرك معنى المواطنة وواجباته قبل حقه، إذ إن الجنسية ليست مجرد إرث عرقي بل هي استحقاق مقابل التزامات محددة. وينصح بإنشاء كليات للواجبات إلى جانب كليات الحقوق لتعزيز مفهوم الدولة الوطنية ككيان يعطي الحقوق مقابل الالتزام، مما يقضي على الفوضى الذهنية ويبني جداراً منسجماً ضد الأفكار الهدامة.

الوعي الثقافي والقانون كبديل

تتصرف المجموعات التي استلب عقلها بأفكار محورة ومعاطفة دينية خاطئة، لذا يجب نزع هذا الغلاف من خلال عنصرين لا ثالث لهما: الوعي والفهم العميق للوطن، أو تطبيق سلطة القانون الصارمة. وإذا لم يصل الفرد لفهم واجباته تجاه دولته من خلال التعليم، يجب أن يهيمن القانون كسلطة عليا فوق كل شيء، لتفكيك منطقة الضبابية الرمادية بين الدولة والجماعات في ذهنية الشباب والأجيال القادمة.