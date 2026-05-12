مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على تعيين كيفن وارش عضواً في مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي لمدة 14 عاماً، خطوة مهمة نحو توليه منصب الرئيس القادم للمجلس خلفاً لجيروم باول. ووافق مجلس الشيوخ أيضاً على بدء عد تنازلي مدته 30 ساعة اعتباراً من غد الأربعاء، ما يسمح بإجراء تصويت للموافقة على تعيين وارش رئيساً للمجلس لولاية مدتها أربع سنوات.

ووافق مجلس الشيوخ أيضاً على بدء عد تنازلي مدته 30 ساعة اعتباراً من غد الأربعاء، ما يسمح بإجراء تصويت للموافقة على تعيين وارش رئيساً للمجلس لولاية مدتها أربع سنوات. وارش، وهو محام وممول وعضو سابق في مجلس الاحتياطي الاتحادي، في طريقه إلى قيادة البنك المركزي الأمريكي في وقت تتعرض فيه استقلالية البنك السياسية للاختبار بسبب الضغوط التي تفرضها الإدارة من أجل خفض أسعار الفائدة، الأمر الذي يطالب به الرئيس دونالد ترامب.

ويعتزم باول اتخاذ الخطوة غير المعتادة بالاستمرار عضواً في مجلس محافظي مجلس الاحتياطي الاتحادي بعد انتهاء فترة رئاسته للبنك المركزي، وقال إن ذلك يأتي رداً على «سلسلة الهجمات القانونية على مجلس الاحتياطي الاتحادي، والتي تهدد قدرتنا على تنفيذ السياسة النقدية دون اعتبار للعوامل السياسية». ويقول وارش إنه يعتزم «تغيير النظام» في مجلس الاحتياطي الاتحادي، بما في ذلك تشديد التنسيق مع وزارة الخزانة وإدارة ترامب بشأن السياسات غير النقدية، وضعه على مسار نحو ميزانية عامة أصغر، وهو ما يرى أنه سيؤدي إلى خفض سعر الفائدة.

وأدى الارتفاع الحاد في أسعار النفط منذ اندلاع حرب إيران إلى زيادة التضخم وتراجع توقعات المستثمرين بخفض أسعار الفائدة هذا العام. ويتراوح النطاق المستهدف الحالي لتكاليف الاقتراض قصيرة الأجل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي من 3.50 بالمئة إلى 3.75 بالمئة. ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الاتحادي، والذي يُرجح أن يكون أول اجتماع يترأسه وارش، يومي 16 و17 يونيو حزيران





