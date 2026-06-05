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مجلس النواب يقر قانون دعم أوكرانيا وعقوبات على روسيا مع انقسام داخل الجمهوريين

سياسة News

مجلس النواب يقر قانون دعم أوكرانيا وعقوبات على روسيا مع انقسام داخل الجمهوريين
أوكرانياروسياالكونغرس الأمريكي
📆05/06/2026 2:12 AM
📰alkhaleej
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أقرّ مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لتقديم مساعدات لأوكرانيا وفرض عقوبات على روسيا، مع انضمام مجموعة من الجمهوريين إلى الديمقراطيين، في ظل توترات مع الرئيس ترامب ومستقبل غير مؤكد في مجلس الشيوخ.

أقرّ مجلس النواب الأمريكي يوم الخميس مشروع قانون شامل يهدف إلى تقديم مساعدات مالية وعسكرية ل أوكرانيا وفرض سلسلة من العقوبات الصارمة على روسيا ، في خطوة تُظهر انقساماً واضحاً داخل الحزب الجمهوري تجاه سياسات الرئيس دونالد ترامب .

جاءت الأصوات المؤيدة للمشروع بأغلبية 226 مقابل 195، بعد أن انضم إلى صفوف الديمقراطيين مجموعة من 18 نواباً جمهوريين وعضو مستقل واحد، ما يعكس تحولاً في موازين القوى داخل المجلس. هذا الانسجام المؤقت بين الجمهوريين والمعارضين لسيادة ترامب يُظهر أن بعض أعضائه مستعدون لتحدي توجيهات الحزب العليا والوقوف في وجه الرئيس عندما تتعارض الأولوية الوطنية مع أجنداته الشخصية.

إنّ إقرار القانون لا يقتصر على تزويد كييف بتمويل قدره ما يزيد على مليار دولار، بل يمتد إلى منح أوكرانيا خطوطاً ائتمانية تُقَدِّر بثمانية مليارات دولار، بالإضافة إلى إرساء إطار قانوني لتطبيق عقوبات اقتصادية على مؤسسات روسية في قطاعات النفط والتعدين والمالية. وتُعَدُّ هذه الإجراءات تدعم إعادة إرساء البنية التحتية للأراضي التي دمرتها الحروب، وتُعطي دفعة قوية للجهود الإنسانية وإعادة الإعمار بعد انتهاء الصراع.

كما يتضمن المشروع إلزاماً لترامب بإيقاف أي عملية عسكرية ضد إيران، ما لم يصدِر الكونغرس تفويضا صريحاً لاستخدام القوة، وهو ما جاء في وقت يَتَصَدَّى فيه الرئيس انتقادات حادة حول خطة سحب القوات الأمريكية من ذلك الصراع. على الرغم من إنجاح المشروع في مجلس النواب، إلا أن مصيره لا يزال غير واضح، إذ يتطلب مروراً عبر مجلس الشيوخ المتحفظ، حيث يرفض القادة الجمهوريون التصويت على العقوبات الروسية حتى صدور توجيهات صريحة من ترامب.

وتظهر هذه المواقف تعثّرًا في توافق الحزبين حول الدعم المستمر لأوكرانيا، خاصةً منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير 2025، حيث تباطأت وتيرة المساعدات الأمريكية وتراجعت حماستهم تجاه كييف. وفي ظل تبادل القصف المتواصل بين كييف وموسكو بالصواريخ والطائرات، يظل مستقبل دعم أوكرانيا معلقاً على قرارات سياساتية داخل الكونغرس الأمريكي وتوجهات الرئيس في الساحة الدولية

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أوكرانيا روسيا الكونغرس الأمريكي ترامب العقوبات

 

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