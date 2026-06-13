مجلس التوازن يشارك في يوروساتوري 2026 بباريس لدعم الشركات الوطنية وبناء شراكات دولية

يشارك مجلس التوازن للتمكين الدفاعي في معرض يوروساتوري 2026 في باريس، بهدف دعم الشركات الوطنية، بناء شراكات دولية، نقل التقنيات، وتعزيز القدرات وسلاسل القيمة المحلية.

يشارك مجلس التوازن للتمكين الدفاعي في معرض يوروساتوري 2026 للدفاع والأمن، الذي يُقام في باريس خلال الفترة من 15 إلى 19 يونيو 2026، تحت شعار استشراف تحديات الدفاع والأمن.

يهدف المجلس من خلال هذه المشاركة إلى تعزيز دور الشركات الوطنية وبناء شراكات دولية استراتيجية، ونقل التقنيات المتقدمة، وتطوير القدرات المحلية، بما يسهم في نمو القاعدة الصناعية الدفاعية وتعزيز جاهزيتها لمتطلبات المستقبل. يأتي ذلك بالتعاون مع وزارة الدفاع وبتنظيم من شركة أبوظبي الوطنية للمعارض أدنيك، حيث يوفر المجلس منصة موحدة تحت جناح وطني يضم نخبة من الكفاءات الإماراتية.

ويضم وفد المجلس كبار المسؤولين مثل مطر علي الرميثي مدير عام مديرية التخطيط والمشتريات، وشريف هاشم الهاشمي مدير عام مديرية التطوير الصناعي، وماجد أحمد الجابري المدير التنفيذي لقطاع برنامج التوازن الاقتصادي، وماجد سيف الشامسي المدير التنفيذي لقطاع البحث والتطوير. وتتكامل أدوار هذه المديريات لتحقيق أهداف المجلس، حيث تركز مديرية التخطيط والمشتريات على دعم مسارات الاستحواذ الدفاعي وبناء الشراكات المرتبطة بمتطلبات القدرات المستقبلية، بينما تستكشف مديرية التطوير الصناعي فرص النمو الصناعي وتعزيز سلاسل القيمة المحلية.

كما يتيح التواجد في هذا الحدث إجراء لقاءات ثنائية ونقاشات متخصصة مع جهات حكومية وشركات دفاعية أوروبية وعالمية ومؤسسات بحثية رائدة، مما يفتح آفاقاً لتبادل الخبرات واستكشاف مجالات تعاون جديدة تدعم تطوير المنظومة الصناعية الوطنية ودمجها في سلاسل القيمة العالمية. يشارك ضمن الوفد نخبة من المهندسين والمتخصصين الإماراتيين العاملين في مديريات المجلس، والذين يمثلون مستوى متقدماً من التأهيل والخبرة في المجالات التقنية والصناعية والاستراتيجية المرتبطة بقطاع الدفاع والأمن.

ويعكس تواجدهم تطور القدرات الوطنية في بناء كوادر متخصصة، كما يتيح لهم الاطلاع على أحدث التوجهات العالمية واستكشاف القدرات والتقنيات المتقدمة، مما يسهم في نقل المعرفة وتوسيع آفاق التطوير في المجالات الفنية والصناعية. وأكد شريف هاشم الهاشمي أن قطاع الدفاع والأمن العالمي يشهد تحولات متسارعة تعيد تشكيل مفاهيم الجاهزية والقدرة والتنافسية، مما يتطلب استثماراً مستمراً في بناء القدرات الوطنية وتعزيز التكامل بين الصناعة والتكنولوجيا والابتكار.

وأشار إلى أن فرنسا وأوروبا من المراكز العالمية الرائدة في الصناعات والتقنيات الدفاعية، مما يوفر فرصاً مهمة لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات وبناء شراكات نوعية تخدم المصالح المشتركة. واعتبر أن هذه المشاركة تمثل امتداداً لجهود دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها كشريك موثوق ومؤثر في منظومة الصناعات الدفاعية العالمية، ودعماً لتطوير القدرات الوطنية وتعزيز جاهزية القطاع لمستقبل أكثر تحدياً





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مجلس التوازن يوروساتوري 2026 صناعات دفاعية شراكات دولية نقل تقنيات

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