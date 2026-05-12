مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تعيين كيفن وارش في الاحتياطي الفيدرالي لتمهيد الطريق لخلافة جيروم باول

تفاصيل قرار مجلس الشيوخ الأمريكي بتعيين كيفن وارش عضواً في مجلس محافظي البنك المركزي الأمريكي، مع تسليط الضوء على خلفيته القانونية وتوجهاته الاقتصادية الموالية لإصلاحات ترامب والسياسات النقدية الجديدة.

في خطوة استراتيجية تحمل دلالات اقتصادية وسياسية عميقة، أعلن مجلس الشيوخ الأمريكي عن إقرار تعيين كيفن وارش عضواً في مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي، وهو البنك المركزي للولايات المتحدة، وذلك لفترة ولاية تمتد لـ 14 عاماً.

هذا التعيين لا يعد مجرد إضافة إدارية للمجلس، بل يُنظر إليه على أنه خطوة تمهيدية ومهمة جداً نحو توليه منصب رئيس مجلس المحافظين في المستقبل القريب، ليكون الخلف المنتظر لجيروم باول. تمثل هذه الموافقة عودة قوية لوارش، الذي يبلغ من العمر 55 عاماً، إلى المؤسسة التي سبق له أن كان جزءاً منها في الفترة ما بين عام 2006 وعام 2011.

ومن المثير للاهتمام في مسيرته المهنية أنه دخل هذا المجلس في المرة الأولى وهو في الخامسة والثلاثين من عمره، مما جعله أصغر عضو في تاريخ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهي سابقة تعكس الثقة المبكرة في قدراته التحليلية والإدارية منذ سنوات طويلة. ما يميز كيفن وارش عن معظم الشخصيات التي تتقلد مناصب قيادية في البنك المركزي هو خلفيته الأكاديمية والمهنية؛ فهو في الأساس محامٍ متخرج من كلية الحقوق بجامعة هارفارد المرموقة، وليس اقتصادياً كلاسيكياً يحمل شهادة الدكتوراه في علوم الاقتصاد.

هذا التباين في التكوين العلمي يجعله يتشابه في هذا الجانب مع سلفه جيروم باول، حيث يميل وارش إلى تحليل الظواهر الاقتصادية من منظور قانوني وتنظيمي واقعي، بعيداً عن النظريات الأكاديمية المعقدة والمجردة التي قد تسيطر على تفكير الاقتصاديين التقليديين. وإلى جانب مسيرته القانونية، يمتلك وارش خبرة عملية واسعة في القطاع المالي، حيث عمل سابقاً كمصرفي متخصص في عمليات الاندماج والاستحواذ لدى بنك مورغان ستانلي، مما منحه رؤية شاملة حول كيفية عمل الأسواق المالية وكيفية تأثير التشريعات على حركة رؤوس الأموال.

كما عزز مكانته الفكرية من خلال زمالته في معهد هوفر، وهو مركز أبحاث معروف بميوله اليمينية، بالإضافة إلى عمله كمحاضر في كلية ستانفورد للدراسات العليا في إدارة الأعمال، مما يجعله يجمع بين الخبرة الميدانية والبحث الأكاديمي الموجه. على الصعيد السياسي والتوجهي، لا يخفى أن تعيين وارش يحمل رسائل واضحة تتعلق بالتوجه الاقتصادي المستقبلي للولايات المتحدة، خاصة في ظل العلاقة الوثيقة بين رؤيته وتوجهات الرئيس السابق دونالد ترامب.

فقد كان وارش منتقدًا شرسًا ومستمرًا لسياسات الاحتياطي الفيدرالي منذ مغادرته للمنصب في عام 2011، وكان يتطلع دائماً للعودة لقيادة المؤسسة من أجل إجراء تغييرات جذرية. ويظهر هذا التوافق جلياً في تأييده الكامل للضغوط التي مارسها ترامب على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي وتقليل تكلفة الاقتراض. علاوة على ذلك، ينادي وارش بإجراء إصلاح شامل وهيكلي للاحتياطي الفيدرالي يهدف في المقام الأول إلى تخفيض ميزانيته وتقليص نفوذه التوسعي في الأسواق.

كما يبدي دعماً صريحاً لسياسة حرب الرسوم الجمركية التي انتهجها ترامب ضد العديد من الدول، معتبراً أنها أداة ضرورية لحماية الصناعة الوطنية الأمريكية وتصحيح الموازين التجارية. إن عودة وارش إلى قلب النظام المالي الأمريكي، بعد منافسة سابقة مع جيروم باول في عام 2017، تشير إلى تحول محتمل نحو سياسات نقدية أكثر جرأة وأقل تقليدية، حيث يمتزج المنطق القانوني بالرغبة في الإصلاح المالي الجذري





