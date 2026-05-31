مجلس الأمن يجتمع طارئاً بطلب فرنسا لبحث تصعيد الحرب في لبنان بعد استيلاء إسرائيل على قلعة الشقيف

مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعاً طارئاً بناءً على طلب فرنسا لمناقشة تطورات الحرب في لبنان، إثر سيطرة الجيش الإسرائيلي على قلعة الشقيف. الرئيس الفرنسي ماكرون يدعو إلى وقف التصعيد فوراً ولأبد، ويؤكد ضرورة التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، ووقف إطلاق النار، وإعادة فتح مضيق هرمز. كما يشدد على استمرار المحادثات للوصول إلى اتفاق شامل حول البرنامج النووي والباليستي واستقرار المنطقة، ويؤكد استعداد فرنسا للمساعدة في استئناف حركة الشحن البحري ودعم الأمن الإقليمي.

الاجتماع يأتي بعد طلب رومانيا ايضا بخصوص مسيرة في غالاتي. ماكرون يؤكد على ضرورة التوصل الى اتفاق بين الولايات المتحدة وايران، ووقف اطلاق النار، واعادة فتح مضيق هرمز. ويشدد على استمرار المحادثات للوصول الى اتفاق شامل حول البرنامج النووي والباليستي واستقرار المنطقة. يؤكد استعداد فرنسا للمساعدة في استئناف حركة الشحن البحري عبر المهمة متعددة الاطراف المستقلة، ودعم المحادثات، والمساهمة في انشاء الاطار الاقليمي للامن.

ويجدد تاكيده على ان استقرار المنطقة يبدأ من لبنان، ويجب ان تصمت الاسلحة الى الابد، وان تدعم فرنسا السلطات اللبنانية لاعادة سيادة الدولة ووحدة الاراضي





