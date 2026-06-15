مجلس الشارقة يقر مشروع قانون تنظيم خبرة قضائية لسنة 2026

أقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون لسنة 2026 لتنظيم مهنة الخبرة القضائية، يعزز الكفاءة والشفافية في القضاء.

في لقاء حاسم يبرز دور المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في تحديث المناهج ال قانون ية، شهدت الجلسة الثامنة عشرة والأخيرة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الحادي عشر اعتماد مشروع قانون لسنة 2026م.

يهدف هذا المشروع إلى تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهة القضائية في إمارة الشارقة، ويأتي عقب إدخال تعديلات متعددة تسهم في تعزيز الكفاءة والشفافية في عمليات مراجعة القضايا. اشتملت المناقشة على عرض مواد المشروع وتفصيل أهدافه الاستراتيجية، مع تأكيد أهمية الاعتراف بالخبرة كمهنة تخصصية تستوفي شروط الكفاءة في تقديم الفتوى الفنية سواء عن طريق الخبر المباشر أو الرسائل المكتوبة، إلى جانب المقتضى القضائي وتوافق الأطراف بالموضوع.

ركز أعضاء المجلس على ضرورة توفير خبراء منشئون مساهمين للهيئة القضائية، ومؤهلين ومدعومين بالمؤهلات اللازمة لتضمن نزاهة سير العدالة ودقة الأحكام القضائية. وفيما يخص الإجراءات التنظيمية، قدمت أراء موجزة حول جداول القيد التي تتناول مسجلاً للخبراء المواطنين وغير المواطنين والعاملين في القطاع الحكومي. كما ناقشت اللجنة شروط قبول بيوت الخبرة على الصعيدين المحلي والدولي، فيما شمل ذلك تنظيم مراسم حلف اليمين القانونية التي تتخذها الخبراء قبل القيام بمسؤولياتهم الرسمية.

كتبت ملاحظات مستفيضة حول وضوح المدونة القانونية والارتباط الفعال بين القانون والنظام القضائي. التعامل مع الجوانب التطبيقية أجبر ممثلي الحكومة على تقديم إفادة تفصيلية تُبرز التفسير القانوني لمواد المشروع، إلى جانب استعراض أساليب التطبيق وخطوات التنفيذ التي يتضمنها القانون. ومن جانبه، صرخت حليمة حميد العويس في كلمة الختام حماسا وإشادة بمسيرة المجلس المليئة بالعطاء، معتمدة نجاحا في عقد ثمانية عشر جلسة عامة خلال تسعة أشهر كتحقيق لحراك برلماني تشريعي متكامل يحفز سياسة الدوائر الحكومية.

بهذا يُقصد إن مشروع القانون سيعززز التعاون بين المشرعين والمحكمين والمحلفين، ما يؤدي إلى رفع معايير العدالة وسرعة تنفيذ الأحكام القضائية في إمارة الشارقة. سيستمر المجلس في متابعة سير المشروع ورصد تأثيره على المجتمعات، مستفيدا من الانسجام بين المؤسسات القانونية الحكومية والعناصر المتخصصة التي تكمل العملية القضائية





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