مجلس السلام يهدد بتسليم إدارة غزة للأمم المتحدة أو لإسرائيل. نتانياهو يعد بالتنفيذ في ظل خسائر طبية جديدة وانتهاكات في الضفة.

حذر الممثل السامي لشؤون قطاع غزة في مجلس السلام ، نيكولاي ملادينوف ، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ، صراحةً من خطر فقدان التفويض الدولي للإشراف على مرحلة ما بعد الحرب. وأبلغ ملادينوف نتانياهو، عبر رسالة وجهها إليه يوم الثلاثاء الماضي، بأن المجلس يوشك على التخلي عن دوره المقرر، مما يستدعي تحويل المسؤولية إلى الأمم المتحدة أو إسرائيل مباشرة. جاء هذا التحذير الحاسم بناءً على تقارير نشرتها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" يوم السبت، حيث كشف مصدران إسرائيليان مطلعون عن تفاصيل الرسالة التي تحمل إنذاراً صريحاً بضرورة الوفاء بالالتزامات.

شروط تنفيذ خطة ترامب وإدارة غزة

لا يطالب مجلس السلام إسرائيل بتقديم تنازلات سياسية جديدة، بل يتلخص مطلبه الأساسي في التنفيذ الفعلي والصارم للالتزامات التي وافقت عليها الحكومة الإسرائيلية مسبقاً. وتشمل هذه الالتزامات، وفقاً لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع وفق المستويات المتفق عليها دولياً. كما يفرض الاتفاق تمكين الهيئات الإدارية والأمنية الجديدة، بما في ذلك الشرطة الفلسطينية، من بدء مباشر لمهامها في المناطق التي يتم تحريرها.

Also read سر ديك فان دايك للوصول لعمر المئة: قوة التفاؤل والعمر المديد

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الشروط لم تتحقق على أرض الواقع حتى الآن، حيث لم تتمكن اللجنة الوطنية لإدارة غزة من دخول قطاع غزة لتنفيذ مهامها. بالإضافة إلى ذلك، لم يبدأ تدريب قوة الشرطة الفلسطينية في مصر، كما أن الانتشار المزمع للقوة الدولية للاستقرار لم يتحقق بعد. والسبب الجوهري وراء هذا الجمود هو عدم منح الحكومة الإسرائيلية الموافقات النهائية والضرورية لهذه الخطوات المتعددة الأطراف.

ردود الفعل الإسرائيلية والاجتماعات المرتقبة

في المقابل، أوضح المسؤول الإسرائيلي أن بنيامين نتانياهو قد أجرى اتصالاً هاتفياً مع جاريد كوشنر، حيث أبلغه بأن إسرائيل ستبدأ فوراً في العمل على تنفيذ الخطة المتفق عليها. ورغم هذا الوعد، فإن الرسالة الموجهة من ملادينوف لم تحدد مهلة زمنية نهائية أو يوماً محدداً للانتهاء من هذه الإجراءات، مما يترك مساحة كبيرة للتأخير المحتمل. امتد التفويض الذي منحه مجلس الأمن الدولي لمجلس السلام في نوفمبر 2025 ليستمر حتى نهاية عام 2027، وهو الإطار الزمني الذي يتم فيه الآن سحب الثقة.

Advertisement

وتأتي هذه التطورات السياسية بالتزامن مع اجتماع مقرّر للجنة الوزارية المصغرة للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل يوم الأحد المقبل. سيبحث هذا الاجتماع إجراءات عملية تشمل التمهيد لانطلاق انتشار القوة الدولية للاستقرار. ومن المتوقع أن يسبق هذا الاجتماع إحاطة إعلامية ودبلوماسية مرتقبة يقدم فيها نيكولاي ملادينوف تقريراً مفصلاً أمام مجلس الأمن الدولي حول وضعیت التنفيذ.

تصاعد الخسائر الإنسانية وانتهاكات المستشفيات

في السياق الإنساني المتزامن مع هذه المواجهات السياسية، أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" مقتل اثنين من موظفيها في ضربة إسرائيلية استهدفت عيادة تابعة للمنظمة. وقعت الحادثة مساء الجمعة في مدينة غزة، مما رفع العدد الإجمالي لموظفي المنظمة الذين قضوا في القطاع إلى 17 شخصاً. أكدت المنظمة أن منشآاتها كانت واضحة المعالم وتحمي شعارها بوضوح، وطالبت بالمساءلة الكاملة عن هذه الحوادث التي تزداد وتيرتها.

أقر الجيش الإسرائيلي بتنفيذ الضربة، مشدداً على أن الموظفين الذين قتلوا كانوا يعملون كحراس، وينتمون إلى الجناح العسكري لحركة "حماس". ونفى الجيش وجود أي نية لاستهداف المستشفى أو إلحاق أضرار بالبنية التحتية الطبية، مستدلاً بتمييزهم عن المدنيين. هذه الرواية تتعارض مع تأكيدات المنظمة الطبية التي تؤكد أن مواقعها معروفة للجيش الإسرائيلي تماماً وتعمل ضمن الحياد الإنساني.

وعلى جبهات أخرى، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بمقتل شاب وإصابة آخرين نتيجة قصف إسرائيلي وقع غرب مدينة غزة يوم السبت. وفي وقت سابق، أصيب طفل برصاص القوات الإسرائيلية في مدينة خان يونس، وذلك بعد يوم من مقتل ثمانية فلسطينيين في مناطق متفرقة من القطاع. وفي الضفة الغربية، اقتحمت القوات الإسرائيلية الساحة الخارجية لمستشفى دورا الحكومي جنوب الخليل، وهي خطوة أدانتها وزارة الصحة الفلسطينية بشدة. وصفت الوزارة هذا الفعل بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقيات جنيف، مما يضيف بُعداً جديداً للتوتر في المنطقة.