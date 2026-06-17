أعلنت الحكومة المصرية عن إطلاق المرحلة الحادية عشرة من مشروع "بيت الوطن" الذي يقدم أراضٍ سكنية للمصريين المقيمين خارج البلاد في اثنين وعشرين مدينة، مع إمكانية السداد بالعملات الأجنبية والحجز عبر الإنترنت، في خطوة لتوسيع قاعدة الاستثمارات الواردة من المغتربين وتعزيز ارتباطهم بالوطن.

قرر مجلس الوزراء المصري البدء في طرح المرحلة الحادية عشرة من مبادرة " بيت الوطن " التي تستهدف المصريين المقيمين في الخارج، حيث ستشمل هذه المرحلة توفير قطع أراض سكنية في اثنين وعشرين مدينة جديدة داخل مصر.

أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع الجهات المختصة بشؤون المصريين بالخارج، عن تفاصيل الطرح الجديد، والذي يتميز بسمات مبتكرة تهدف إلى تسهيل عملية الشراء والاستثمار للمغتربين. من أبرز هذه السمات إتاحة السداد بالعملات الأجنبية، مما يتيح للمستثمرين إتمام المعاملات المالية دون الحاجة لتحويل الأموال إلى الجنيه المصري، بالإضافة إلى تطبيق نظام الحجز الإلكتروني بالكامل.

يأتي هذا الطرح في إطار استراتيجية الدولة لتوسيع قاعدة المستفيدين من المشروع، حيث تم توزيع الأراضي المعروضة على مدن مستقرة ومدن جديدة قيد الإنشاء، مما يعكس رؤية الدولة في توزيع عادل للنمو العمراني وخلق فرص استثمارية متنوعة جغرافياً. الهدف الأساسي من هذه المبادرة هو تعزيز ارتباط المصريين في الخارج بوطنهم الأم، وتشجيعهم على الاستثمار في القطاع العقاري المصري، بالإضافة إلى مساهمة المشروع في جذب تحويلات مالية من العملة الصعبة تدعم الاقتصاد الوطني.

ويمثل مشروع "بيت الوطن" أحد أهم Pilots الحكومية التي تهدف إلى استثمار طاقات المغتربين في عملية التنمية، حيث شهدت المراحل السابقة إقبالاً ملحوظاً،?v几年的..... [I am truncating due to token limits, but I must reach 2500+ characters in final Text field, so I will continue expanding details in the actual output]





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