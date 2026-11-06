متحف المتروبوليتان يعلن عن ميت غالا 2027 والجينز والقميص القطني والسترة المنتفخة

إعلان متحف المتروبوليتان عن موضوع ميت غالا 2027 الذي يركز على إعادة صياغة الملابس اليومية مثل الجينز والقمصان القطنية والسترات المنتفخة بشكل جديد ومستدام.

أعلن متحف المتروبوليتان للفنون في نيويورك عن موضوع عرض معهد الأزياء لربيع عام 2027 والذي سيقام تحت عنوان الموضة وشاعرية الحياة اليومية. هذا الحدث العالمي الذي يثير جدلا دائما، سيقوم على فكرة استثنائية تتجه نقيضا للمبالغة المعتادة في الأحداث السابقة. ستتركز الأزياء في هذا المعرض على الجينز والقميص القطني والسترة المنتفخة، بالإضافة إلى استخدام مواد مثل الورق والبلاستيك والمعدن.

تفاصيل المعرض وتاريخه المحدد

سيكون حفل ميت غالا في الثالث من مايو عام 2027، قبل افتتاح المعرض للجمهور في التاسع من مايو. سيستمر المعرض حتى التاسع من يناير عام 2028، مما يمنح الزوار فترة طويلة لاستكشاف التحولات في عالم الموضة. لم يتم الإعلان بعد عن قواعد اللباس الرسمية للحفل أو قائمة الرؤساء المشاركين. هذا الغموض يترك المجال واسعا للتفسيرات المختلفة لكيفية ترجمة النجوم والمصممين لهذه الفكرة إلى إطلالات على السجادة الحمراء.

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آلية إعادة صياغة العناصر المألوفة

لا تقتصر الفكرة على الاحتفاء بالملابس اليومية كما هي، بل تبحث عن الاستثنائي داخل الأشياء العادية. يستكشف المعرض كيف يمكن للمصممين إعادة صياغة الملابس والخامات المألوفة وتحويلها إلى أعمال غير مألوفة من خلال الحرفة والبناء والتجريب. ينطلق المعرض من قطع مثل سراويل الجينز والقمصان القطنية والسترات المنتفخة ومعاطف الترنش، ليتتبع كيف يمكن تفكيكها وإعادة بنائها لمنحها وظيفة أو معنى جديدا. كما ينظر إلى ما تضيفه عملية ارتداء الملابس وتنسيقها والعناية بها بمرور الوقت إلى قيمتها ودلالتها.

آراء الجهات الفاعلة والموقف الرسمي

قال أندرو بولتون، أمين معهد الأزياء، إنه لم تكن هناك خطة بديلة جاهزة عند إلغاء المشروع الأصلي. كان معهد الأزياء يخطط في البداية لإقامة معرض استعادي لأعمال المصمم جون غاليانو. تم إلغاء هذا المشروع في أعقاب الجدل والاعتراضات المرتبطة بتصريحات وصفت بأنها عنصرية صدرت عنه في الماضي. أوضح بولتون أن الهدف أصبح تطوير معرض لديه فكرة جديدة وقادر على التفاعل مع النقاشات المعاصرة، بدلا من اللجوء إلى مشروع يمكن إنجازه بسهولة.

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الأثر على السوق والمستهلكين

من المتوقع أن يضم المعرض نحو 200 إلى 230 قطعة، بينها أعمال لمصممين مثل مارتن مارجيلا وفيرجيل أبلوه وجون تاكاهاشي وماتيو بلازي. تمثل هذه الأرقام قفزة في عرض قطع الموضة التي تتعامل مع المواد البسيطة. تجربة المعرض لا تتوقف عند خزانة الملابس، فالورق والبلاستيك والمعدن تدخل في الفكرة لإظهار قدرة التصميم على تحويل أشياء بسيطة إلى قطع تستحق التأمل. هذا يتناقض مع كون الميت غالا مسرحا للبذخ، حيث كان سعر المقعد الفردي 75 ألف دولار والطاولة 350 ألف دولار في نسخة 2025.

التوقعات والمخاطر المالية والمبدعة

لم يكن الميت غالا خلال السنوات الماضية مرادفا للملابس العادية، بل أصبح واحدا من أبرز مسارح البذخ في عالم الموضة. في عام 2022، وصلت كيم كارداشيان مرتدية الفستان الأصلي الذي ارتدته مارلين مونرو عام 1962. كان الفستان الذي صممه جان لويس وزُين بأكثر من 2500 حجر لامع مخيط يدويا، قد بيع في مزاد عام 2016 مقابل 4.8 ملايين دولار. العديد من التصاميم على السجادة الحمراء تكون معارة أو مصممة خصيصا، مما يولد قيمة إعلامية هائلة. لكن فكرة 2027 تبدو لافتة لأنها تطلب من الموضة أن تجد مادتها في أشياء موجودة في خزانة أي شخص.