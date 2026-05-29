ينظم متحف اللوفر أبوظبي برنامجًا متنوعًا من الفعاليات العائلية خلال شهر مايو، يجمع بين ورش فنية مستوحاة من مقتنيات المتحف وأنشطة استكشافية على الواجهة المائية، بهدف تعزيز التعلّم المشترك والإبداع والتفاعل مع الفن من خلال سرد القصص والتأمل الدقيق، بما في ذلك تجارب التجديف بالكاياك والرحلات بالكاتاماران.

يتناول متحف اللوفر أبوظبي أهمية التجارب المشتركة والترابط من خلال الفن وال ثقافة ، حيث يبرز دور الفن كجسر للتواصلcommunities. يُسلط المتحف الضوء على كيفية تعزيز التعلّم المشترك والإبداع وال استكشاف عبر برنامج مُنسّق من الفعاليات العائلية التي تجمع بين ورش العمل المستوحاة من مقتنياته والأنشطة الخارجية المصممة لتشجيع التفاعل مع الفن عبر سرد القصص والتأمل الدقيق.

تُقام هذه الفعالية داخل القاعات وعلى امتداد الواجهة المائية، مثل عطلات نهاية الأسبوع العائلية خلال شهر مايو، حيث تقدم أنشطة فنية مجانية مستوحاة من قطع المتحف. تبدأ كل جلسة باستكشاف أعمال مختارة برفقة مرشدين، ثم الانتقال إلى ورشة إبداعية تطبيقية تشجع على الإبداع والاكتشاف المشترك. تستلهم إحدى الورش تصميم جرّة يابانية قديمة مزينة بنقوش على شكل حبال، حيث يصنع المشاركون أوعية صغيرة من الطين المجفف بالهواء، مع التركيز على تأمل الأدوات اليومية والذاكرة والرعاية.

تستلهم جلسة أخرى عمل الفنانة مها الملوح "غذاء للفكر"، لتعلم كيفية ابتكار نقش بارز باستخدام رقائق الألمنيوم يعبّر عن ذكريات أو مشاعر عائلية. كما تستلزم فعالية أخرى معرض "بيكاسو، تصوّر الشكل"، حيث يستكشف المشاركون أق家庭ية، ثم يرسمونها على أوراق شفافة تنقل لاحقاً إلى لوحة عائلية.

العائلات خيارات استكشافية خارج القاعات من خلال التجديف بقوارب الكاياك، وهي رحلة هادئة مناسبة للمبتدئين مع إطلالات على قبة المتحف وانعكاساتها على الماء، ويمكن للبالغين الذين يدفعون رسوم التجديف أن يصطحبوا طفلاً واحداً بين 6 و12 عاماً مجاناً. كما يتوفر استكشاف aboard قارب كاتاماران كهربائي خاص يديره نامي مارين، يقدم إطلالات مستمرة على الواجهة البحرية وقبة المتحف المصمم من قبل جان نوفيل، لتوفير تجربة هادئة ومناظر خلابة على مياه الخليج العربي





