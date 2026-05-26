متبرعون يسدون قيمة الجرعة العلاجية العاجلة للشاب الفلسطيني (هاشم) بـ40 ألف درهم

بعد نشر «الإمارات اليوم» عبر «الخط الساخن» قصة معاناته الصحية مع مرض «كرون» وحاجته الماسة إلى العلاج داخل مدينة الشيخ شخبوط الطبية، التبرع بالدم سدد قيمة الجرعة العلاجية العاجلة للشاب الفلسطيني (هاشم) بـ40 ألف درهم.

المصدر:تكفّل متبرعون بسداد قيمة الجرعة العلاجية العاجلة للشاب الفلسطيني (هاشم)، البالغ 40 ألف درهم، وذلك بعد نشر «الإمارات اليوم»، عبر «الخط الساخن»، قصة معاناته الصحية مع مرض «كرون»، وحاجته الماسة إلى ال علاج داخل مدينة الشيخ شخبوط الطبية ، التابعة لشركة «صحة» في أبوظبي، حيث كان يمر بمرحلة صحية حرجة تستدعي تدخلاً علاجياً سريعاً، لتجنب تدهور حالته وحدوث مضاعفات قد تهدد حياته.

ونسق «الخط الساخن» مع المتبرعين ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لتحويل المبلغ إلى حساب المريض في مدينة الشيخ شخبوط الطبية





