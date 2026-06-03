مبيعات الوحدات السكنية الفندقية في دبي: سجلت مبيعات قوية بقيمة 2.5 مليار درهم خلال 5 أشهر

سجلت سوق الوحدات السكنية ذات العلامات الفندقية العالمية في الإمارة مبيعات قوية خلال 5 أشهر من عام 2026.

دبي: سجلت سوق الوحدات السكنية ذات العلامات الفندقية العالمية في الإمارة مبيعات قوية بقيمة 2.5 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، مدفوعة بإبرام 1294 صفقة. chiếm 68% من إجمالي قيمة المبيعات، أما الوحدات على الخارطة فبلغت 32%، على الرغم من أن البيانات أشارت إلى انخفاض بعدة أوقات.

وبلغت قيمة صفقات البيع على الخارطة 821 مليون درهم، مستحوذة على 32% من السوق، على الرغم من ذلك، يمكن القول أن السوق ما زال يدير دعامة الإبقاء على أرقام كبيرة لتطوير الإعمار في عام 2026، بفضل وجود فعاليات جيدة تعمل على تنمية البنية التحتية، مما يعزز الاستثمارات الصافية. ویبدو أن الشركات المستثمرة مستمرة في الرغبة في إمارة دبي، التي تمتلك نخبة من المشاريع الفندقية العصرية، وتسهم بشكل كبير في تعزيز سوق الإقامة الفندقية، مما يرضي المضيفين.

مما يبين على نحو لامع أن القطاع العقاري سيردد العلامة الزائدة من الدالة على مقارعة الأزمة في السنوات الأخيرة. وتظهر البيانات أن المشاريع في مشاريع على الطراز العالمي ، يشكلون جانبًا كبيرة في نشاط السوق. بشكل عام، يمكن القول أن السوق ما زال يدير حاجز الإبقاء على أرقام كبيرة لتطوير الإعمار في عام 2026، بفضل وجود فعاليات جيدة تعمل على تنمية البنية التحتية، مما يعزز الاستثمارات الصافية. وستفيد العديد من الشركات هذا النمو وستسوّق المزيد من الوحدات الفندقية لتعزيز أرباحها.

ومن المعروف أيضا أن الشركات المستثمرة في قطاع العقار قد قامت ببعض الإجراءات لتجاوز الأزمة التي قد تؤثر بشكل كبير على المستثمرين





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