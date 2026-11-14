مبيعات مزاد فاسيج تيبتون للخيول تتجاوز 101 مليون دولار وسط اهتمام عالمي

تجاوز إجمالي مبيعات مزاد فاسيج تيبتون في كنتاكي حاجز 101 مليون دولار ببيع 140 خيلاً، مع تصدر فرس ويز آند مينز القائمة بسعر 5 ملايين دولار، في إشارة إلى قوة الطلب العالمي على الخيول الأصيلة وحقوق التربية.

في حدث كبير أثار اهتمام قطاع تربية الخيول الأصيلة وسباقاتها عالمياً، سجل مزاد "فاسيج تيبتون" للخيول مبيعات تجاوزت حاجز 101 مليون دولار خلال ليلة واحدة فقط، وهو رقم يعكس بقوة حجم الاستثمارات الضخمة التي تستقطبها هذه الصناعة النخبوية.

وقد شهد المزاد الذي أقيم في الثاني من نوفمبر 2026، في مقر "نيوتاون بادوكس" بمدينة ليكسينغتون بولاية كنتاكي الأمريكية، بيع 140 خيلاً متنوعاً، شملت أفراساً تجاوزت أسعارها ملايين الدولارات، بالإضافة إلى حقوق تربية لفحول حققوا إنجازات بارزة على المستوى الدولي. وأظهرت النتائج الرسمية التي نشرتها الشركة المنظمة وصول إجمالي قيمة المبيعات خلال جلسة المزاد إلى 101.617 مليون دولار، مع تسجيل متوسط سعر بلغ نحو 725.8 ألف دولار لكل خيل مباع.

Also read الماراثونات العالمية تحقق 6 مليارات دولار وتسيطر على العلامات التجارية

تفاصيل أرقام المبيعات وأغلى الخيول المباعة

ويُعد هذا المزاد من أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في بيع خيول السباقات والتربية، حيث يجمع بين فئات متعددة تشمل الأفراس التي أنهت مسيرتها الرياضية أو لا تزال تتنافس، والأفراس المخصصة خصيصاً للإنتاج، والأمهار الصغيرة، فضلاً عن حقوق التزاوج لفحول تتمتع بأنساب متميزة وسجلات رياضية قوية. وتصدرت الفرس "ويز آند مينز" قائمة أغلى الخيول المباعة في هذا الحدث، حيث استحوذت عليها شركة "بويد ريسينغ" مقابل خمسة ملايين دولار، مستفيدة من سجلها الحافل بالانتصارات المهمة، ومن أبرزها فوزها بسباق "بريدرز كب فيلي آند مير سبرينت" من الفئة الأولى قبل يومين فقط من انعقاد المزاد.

تبلغ هذه الفرس خمسة أعوام وهي ابنة الفحل "براكتكال جوك"، وقد حققت أرباحاً من مشاركاتها في السباقات تصل إلى نحو 2.16 مليون دولار، مما يبرر سعر بيعها المرتفع الذي يعكس القيمة الكبيرة التي يمنحها المستثمرون للإنجازات الرياضية وإمكانات الاستفادة منها مستقبلاً في برامج التربية. وفي المرتبة الثانية جاءت الفرس "ساي فير" التي اشتراها "آمو ريسينغ يو إس إيه" مقابل 4.2 ملايين دولار، وهي فرس تبلغ ثلاثة أعوام وتمتلك سجلاً رياضياً مميزاً، حيث تفوقت على الذكور في سباق "بريدرز كب جوفينيل تيرف سبرينت" وحصلت على أرباح تقارب 1.2 مليون دولار.

Advertisement

كما حلت الفرس "كاثرينماريسا" ثالثة بقيمة 3.2 ملايين دولار بعد فوزها بسباق "بريدرز كب فيلي آند مير تيرف"، بينما بيعت "سكوتيش لاسي" مقابل ثلاثة ملايين دولار، ليرتفع مجموع قيمة هذه الخيول الأربعة إلى 15.4 مليون دولار. ولم تقتصر الصفقات الكبرى على الخيول البالغة ذات السجلات الرياضية، إذ شهد المزاد بيع مهرتين صغيرتين لم تبدآ مسيرتهما في السباقات بعد، مقابل 1.15 مليون دولار ومليون دولار على التوالي، مما يؤكد الدور الحاسم الذي تلعبه الأنساب في تحديد القيمة التجارية.

تقييم حقوق التزاوج وتأثير الأنساب في السوق

وتنحدر المهرة الأولى من الفحل "نوت ذيس تايم"، بينما تنتمي الثانية إلى نسل "إنتو ميسشيف"، وهو ما يعكس اعتماد السوق على تقييم سجلات الآباء والإنجازات العائلية والخصائص البدنية. وكشفت النتائج بيع 33 فرساً ومهرة بأسعار تتجاوز المليون دولار لكل منها. بالإضافة إلى ذلك، شهدت المعاملات بيع حق تربية مدى الحياة للفحل الفائز بسباق "بريدرز كب كلاسيك" "سوفيرنتي" مقابل مليون دولار، وسيبدأ إنتاجه في "دارلي أمريكا" عام 2027.

كما بيع حق تربية مدى الحياة للفحل "نايتسبريدج" مقابل 450 ألف دولار، مما يؤكد أن حقوق التربية أصبحت أصلاً تجارياً مستقلاً. وأكد بويد براونينغ، رئيس الشركة، على الطبيعة الدولية للسوق بمشاركة مشترين من أمريكا الشمالية واليابان وأوروبا وأستراليا، مشيراً إلى انخفاض طفيف في إجمالي المبيعات مقارنة بـ 2025، رغم ارتفاع عدد الخيول المباعة والسعر الوسيط بنسبة 20%.