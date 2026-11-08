مبيعات المكاتب في دبي تتجاوز 20 مليار درهم مع موجة مشاريع مكتبية جديدة

تشهد دبي موجة إطلاق مشاريع مكتبية جديدة في مناطق متعددة من الإمارة، فيما سجلت مبيعات المكاتب أكثر من 20 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

تشهد دبي موجة واسعة من إطلاق الأبراج والمشاريع المكتبية الجديدة، إذ تتسارع شركات التطوير العقاري نحو الاستثمار في المساحات التجارية من الفئة الأولى. ويأتي ذلك في ظل طلب متنامٍ على المكاتب الحديثة وتوسع شركات محلية وعالمية في الإمارة، فيما سجلت مبيعات المكاتب أكثر من 20 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

تكشف الإعلانات الصادرة في سبتمبر وأكتوبر 2026 عن إطلاق 6 مشاريع جديدة تتضمن مكونات مكتبية رئيسة. ويرتفع عدد المشاريع المكتبية التي شملتها الإعلانات المرصودة منذ مارس إلى 13 مشروعاً، وهو ما يشير إلى اتساع خريطة التطوير المكتبي نحو مناطق جديدة.

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التوسع الجغرافي للمشاريع المكتبية في دبي

امتد التطوير المكتبي في دبي إلى مناطق تتجاوز مراكز الأعمال التقليدية، إذ شملت الإطلاقات ميدان هورايزون ودبي لاند وموتور سيتي والفرجان وبرشا هايتس ومدينة دبي الطبية وأبتاون دبي ومدينة الحبتور.

ما زالت مراكز الأعمال التقليدية مثل شارع الشيخ زايد والخليج التجاري ومركز دبي المالي العالمي حاضرة في خريطة الإطلاقات. لكن المطورين يتجهون إلى تنويع مواقع مشاريعهم، وتوفير مساحات عمل حديثة في مناطق تشهد توسعاً عمرانياً وسكنياً.

يمنح هذا التوجه الشركات خيارات أوسع لممارسة أعمالها خارج المراكز التجارية الرئيسة، ويسهم في رسم خريطة جديدة للمعروض المكتبي في الإمارة. وتتنوع المشاريع بين الأبراج التجارية الشاهقة والمجمعات المكتبية والمكاتب المرتبطة بعلامات فندقية عالمية.

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تتجه المشاريع نحو مساحات عمل مرنة ومرافق متكاملة تشمل خدمات الأعمال والضيافة والصحة والتكنولوجيا والاستدامة، وهو ما يعكس تغير متطلبات الشركات في اختيار مقارها.

قيم المشاريع الكبرى ومواصفات الإطلاقات الأبرز

تبلغ القيمة المعلنة لمشروعين من الإطلاقات الستة الأخيرة نحو 7.6 مليارات درهم، وهما إيه إتش إس توين تاورز بقيمة 4.8 مليارات درهم وبرج بيركلي تاور بقيمة 2.8 مليار درهم. ولم تُعلن القيم التطويرية لبقية المشاريع ضمن البيانات المتاحة.

كشفت شركة إيه إتش إس العقارية، التي أسسها رجل الأعمال عباس سجواني، عن مشروع إيه إتش إس توين تاورز على شارع الشيخ زايد، من خلال إعادة تطوير عقار فندق شانغريلا دبي. ويضم المشروع مساحات مكتبية من الفئة الأولى ضمن مبنى يتألف من طابق أرضي و50 طابقاً، وأعلنت الشركة حجز أكثر من 30% من مساحاته قبل الإطلاق الرسمي، وتستهدف إنجازه في 2028.

في 20 أكتوبر أعلنت إلينغتون العقارية، بالشراكة مع مجموعة الحمرا، إطلاق برج بيركلي تاور المكتبي في الخليج التجاري بقيمة 2.8 مليار درهم. ويُعد أكبر وأعلى مشروع تجاري تطوره إلينغتون حتى الآن، بارتفاع يتجاوز 60 طابقاً ويضم 109 وحدات مكتبية من الفئة الأولى.

أطلقت شركة إل إم دي في أكتوبر الماضي برج كريستيان أ. روكفلر التجاري على شارع الشيخ زايد، بارتفاع 400 متر و87 طابقاً، مع استهداف إنجازه خلال الربع الثاني من 2031. ويوفر المشروع مكاتب بمساحات تبدأ من 1077 قدماً مربعة، إضافة إلى خمسة طوابق للمرافق والخدمات وأكثر من 1100 موقف للسيارات.

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مواعيد التسليم والمشاريع السابقة في المكاتب

تتوزع مواعيد التسليم المعلنة للمشاريع المكتبية بين عامي 2027 و2031، وتعكس الجداول الزمنية تبايناً واضحاً في مراحل التنفيذ. وتتيح هذه المواعيد للشركات التخطيط لمواقع عملها مبكراً.

أعلنت إتش آند إتش للتطوير العقاري في أكتوبر مشروع ووتر جاردنز في مركز دبي المالي العالمي، ويوفر نحو 236.4 ألف قدم مربعة من المساحات المكتبية الصافية القابلة للتأجير ضمن أربعة مبانٍ متعددة الاستخدامات. وتتولى جيه إل إل تأجير المكاتب حصرياً، ومن المقرر إنجاز المشروع في 2028.

في منطقة سيتي أوف أرابيا بدبي لاند، أعلنت بيوند للتطوير العقاري، التابعة لمجموعة أمنيات، مشروع ذا ياردز بلازا في 10 أكتوبر. ويضم المشروع 272 مكتباً موزعة على أربعة مبانٍ، مع استهداف إنجازه خلال الربع الثالث من 2029.

قبل هذه الموجة، شهدت دبي موتور سيتي في يوليو إطلاق مشروع ون ديستريكت من شركتي أفينيو للتطوير العقاري وكورا العقارية، باستثمارات إجمالية تبلغ 6 مليارات درهم، ويتضمن ستة أبراج مكتبية إلى جانب مرافق للتجزئة والرعاية الصحية.

في منطقة الفرجان، أعلنت أريستا العقارية في يوليو بدء الأعمال الإنشائية لمشروع إتش كيو، الذي يضم 48 مكتباً من الفئة الأولى موزعة على سبعة طوابق. وأفادت الشركة ببيع جميع وحداته قبل طرحه رسمياً، وتستهدف تسليمه خلال الربع الرابع من 2027.

وفي أبريل، أعلنت سلطة مدينة دبي الطبية بدء تطوير مبنى بيكسل دي إتش سي سي المكتبي ضمن المرحلة الأولى من توسعة المدينة، بمساحة 13 ألف متر مربع موزعة على تسعة طوابق. ويُعد المبنى أول مبنى مكتبي في مدينة دبي الطبية حاصل على التصنيف البلاتيني لشهادة ليد، وفق إعلان السلطة.