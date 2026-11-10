مباحثات أبوظبي الثلاثية: روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة تبحثون السلام

انطلقت في أبوظبي محادثات ثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة برعاية إماراتية، لبحث تسوية سياسية وشروط أمنية مستقبلية في أوروبا.

بدأت في العاصمة الإماراتية أبوظبي يوم الثلاثاء، جولة جديدة من المحادثات الثلاثية التي تجمع ممثلي روسيا و أوكرانيا و الولايات المتحدة الأمريكية، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. وقد استضافت الإمارات هذه الجولة الثالثة من المباحثات التي تهدف إلى تعزيز المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة المستمرة منذ سنوات.

محادثات أبوظبي الثلاثية وآلياتها

انتهى اليوم الأول من المفاوضات بعد جلسات استمرت حوالي أربع ساعات، مع إعلان الاستئناف للمتابعة في الأيام القادمة. ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد بن نجاح استضافة دولة الإمارات لهذه الجولة، مشدداً على دور البلاد في دعم الجهود الأمريكية الرامية إلى ترسيخ الحوار وتعزيز المساعي الدبلوماسية.

Also read «الشارقة للمكتبات» يختتم أعماله بالتأكيد على أهمية تطوير الخدمات وتوسيع الشراكات

نقل سموه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، إلى دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وفلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، وفولوديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا. كما أكد حرص الدولة على مواصلة الاضطلاع بدورها في تقريب وجهات النظر والإسهام في التوصل إلى تسوية سياسية.

المواقف الرسمية والمندوبون الأمريكيون

صرح المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر خلال المحادثات بأن الولايات المتحدة تسعى إلى التوصل إلى اتفاقات أمنية بين روسيا وأوكرانيا وأوروبا تدوم عقوداً. وأضاف أن بلاده ستعمل على توفير بيئة أمنية أكثر استقراراً في أوروبا، وتهيئة الظروف التي تتيح لأوكرانيا التمتع بالسيادة والأمن الكاملين.

Advertisement

من جانبه، أعرب رئيس الوفد الأوكراني رستم عمروف عن أمله في التوصل إلى سلام دائم، فيما أكد الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن المسائل الإنسانية والضمانات الأمنية تقع في صلب المفاوضات. وأوضح زيلينسكي أنه تباحث مع فريقه في أبوظبي حول هذه القضايا الحيوية خلال اليوم الأول من المحادثات الثلاثية.

شروط موسكو ورؤية الأوروبيين

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن موقف بلاده القائل بعدم الموافقة على وقف فوري للقتال دون معرفة التداعيات اللاحقة. وأشار لافروف إلى ضرورة مناقشة الخطوط العريضة للبنية الأمنية المستقبلية في أوروبا أولاً قبل أي اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.

في سياق متصل، رحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي بانطلاق الأعمال، مشيداً بالدور الدبلوماسي للإمارات. وأكد أن استضافة المحادثات تعكس المكانة الدولية والثقة التي اكتسبتها الإمارات لدى المجتمع الدولي، مما يهيئ المناخ الملائم للحوار والتفاهم.