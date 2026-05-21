مباحثات ثنائية بين الإمارات والهند: تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي والقطاع الخاص

في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي والقطاع الخاص بين الإمارات والهند، عقد اجتماع ثنائي بين عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، ومجلس غرف التجارة والصناعة العربية التابع لاتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية، بحضور د. ديباك ميتال سفير الهند لدى الإمارات، وأديب أحمد، رئيس المجلس، ونخبة من قادة الأعمال والشركات الهندية.

استكشاف فرص جديدة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين اجتمع عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع مجلس غرف التجارة والصناعة العربية التابع لاتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية، بمشاركة د.

ديباك ميتال سفير الهند لدى الإمارات؛ وأديب أحمد، رئيس المجلس، ونخبة من قادة الأعمال والشركات الهندية، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والسياحي بين الإمارات والهند، لا سيما على صعيد القطاع الخاص، ومجتمع الأعمال في البلدين، وتوسيع آفاق الشراكات الاقتصادية والاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم مسارات النمو المستدام، ويواكب التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي. وأكد بن طوق المري حرص الإمارات على توسيع شراكتها الاقتصادية المتميزة مع الهند الصديقة، لا سيما في القطاعات الاقتصادية المستقبلية، بما يدعم بناء شراكات نوعية ومستدامة تخدم المصالح المشتركة للبلدين، مستفيدين من البيئة الاستثمارية المتطورة التي توفرها الدولة، وما تتمتع به من بنية تحتية متقدمة، وتشريعات مرنة، وشبكة واسعة من الاتفاقيات والشراكات الاقتصادية العالمية.

وقال: «يمثل الاجتماع منصة مهمة لاستكشاف فرص جديدة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين، في ظل مواصلة الإمارات ترسيخ مكانتها وجهة رئيسية لتدفقات الأعمال ورؤوس الأموال عالمياً، عبر سياسات اقتصادية منفتحة تدعم نمو الشركات وتوسعها، وتوفر منظومة متكاملة تعزز سهولة ممارسة الأعمال والابتكار». وأضاف خلال الاجتماع: «ننظر إلى مجتمع الأعمال الهندي باعتباره شريكاً استراتيجياً لقطاع الأعمال في الإمارات.

ونحن على ثقة بأن القواسم المشتركة في الرؤى والاستراتيجيات الاقتصادية، لاسيما في ما يتعلق بالتوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد، ستعزز من الشراكات المثمرة التي يقودها القطاع الخاص في البلدين، بما يسهم في دفع العلاقات الثنائية بين البلدين نحو آفاق أكثر تقدماً وازدهاراً»





