مبادرة ليلة تجربة الألعاب في دبي تجمع المطورين واللاعبين لتعزيز القطاع

مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية ينظم حدثا تفاعليا يهدف لتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للألعاب ودعم المواهب المحلية من خلال تجربة 10 ألعاب جديدة.

شهدت دبي أمس السبت إقبالا كبيرا من عشاق الألعاب الإلكترونية خلال مبادرة "ليلة تجربة الألعاب الإلكترونية" التي نظمها مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية التابع ل مجلس دبي للإعلام. جمع هذا الحدث المبدعين من مطوري الألعاب المحليين مع اللاعبين في منصة تفاعلية فريدة سلطت الضوء على المواهب الناشئة التي تسهم في تشكيل ملامح قطاع تكنولوجي متنامي في الإمارة.

تجربة الألعاب النامية وتوجيه الملاحظات

كان الهدف الأساسي للمبادرة هو إتاحة الفرصة للاعبين لتجربة مجموعة مختارة من الألعاب الإلكترونية التي لا تزال في مراحل التطوير المبكرة، وذلك قبل إصدارها رسميًا في الأسواق العالمية. يتيح هذا النشاط الفريد من نوعه في دبي للاعبين الإدلاء بآرائهم المباشرة وتقديم مقترحات بناءة تسهم في إثراء تجربة المستخدم وتحسين جودة المنتج النهائي.

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تأتي هذه الخطوة انطلاقا من حرص مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية على تهيئة بيئة داعمة ومحفزة لمطوري الألعاب المحليين، بما يمكنهم من تعزيز تنافسياتهم العالمية والانطلاق بإنتاجاتهم من دبي إلى الأسواق الدولية. تهدف الاستراتيجية إلى سد الفجوة بين الإبداع المحلي والفرص التجارية، مما يشجع المواهب الصاعدة على تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة وقابلة للنمو المستدام.

تنوع المشاريع وتأثير الثقافة العربية

امتدت الأمسية على مدار أربع ساعات متواصلة، شارك خلالها الجمهور في تجربة 10 ألعاب إلكترونية متنوعة، توزعت بين الألعاب ثنائية وثلاثية الأبعاد التي تعرضت لمستوى إبداعي متقدم. شملت هذه المشاريع كلًا من الأعمال الجامعية والمشاريع المطوّرة خصيصًا للمشاركة في مهرجانات عالمية، مما يعكس تطور الكفاءات التقنية المحلية بشكل ملحوظ.

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تباينت موضوعات الألعاب المعروضة لتشمل مشاريع مستوحاة من البيئة والثقافة العربية العريقة، بينما دارت أحداث بعضها على خلفية مواقع مختلفة داخل دولة الإمارات، مما يبرز الاهتمام بتوثيق الهوية المحلية من خلال وسائط تفاعلية حديثة. يعكس هذا التنوع التزام المطورين المحليين بدمج التراث الثري مع أحدث التقنيات التكنولوجية، مما يخدم تعزيز الوعي العالمي بالثقافة العربية.

استراتيجية مجلس دبي للإعلام ودعم المواهب

أكد فيصل كاظم، مدير إدارة الألعاب في مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية، أن استراتيجية مجلس دبي للإعلام تضع في أحد محاورها الرئيسية تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي رائد في قطاع الألعاب الإلكترونية. يعمل المكتب حاليًا على تحفيز المواهب المحلية وتهيئة البيئة المحفزة للإبداع، من خلال توفير الفرص والمقومات اللازمة لتنمية هذا القطاع الواعد والمربح.

وصف كاظم مبادرة ليلة تجربة الألعاب الإلكترونية بأنها تأتي في إطار هذا الهدف الاستراتيجي عبر تسليط الضوء على المطورين المحليين وإيجاد مساحة للتواصل المباشر بينهم وبين جمهور اللاعبين. وأشار إلى أن الإقبال الكبير على المشاركة في هذه المبادرة يؤكد أهمية دور المكتب في مد مزيد من جسور التعاون بين المطورين والجمهور، بما يخدم في تعزيز مستقبل هذا القطاع وتوطينه بشكل أعمق.

بناء قاعدة مواهب مستدامة للنهوض بالقطاع

من جانبها، أكدت مريم لوتاه، تنفيذي تطوير المواهب في المكتب، أن إعداد الجيل القادم من مطوري الألعاب الإلكترونية يشكل جانبًا مهمًا من جهودهم اليومية، وهم ملتزمون ببناء قاعدة مواهب قوية ومستدامة. تسعى المؤسسة لتمكين المطورين المبتكرين من الحصول على الفرص اللازمة للتعرف على واقع القطاع، مما يساعدهم على تحقيق طموحاتهم المهنية والتقنية.

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أعرب المشاركون في المبادرة، الذين شملوا مطوري الألعاب واللاعبين من مختلف الخلفيات، عن تقديرهم العميق لفكرة المبادرة وملاحظة مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية. أكدوا أن هذا الحدث يأتي في مستهل سلسلة من المبادرات الداعمة للقطاع، مشيرين إلى اعتزازهم بالاهتمام الحكومي الذي يعكس وعيًا متقدمًا بأهمية قطاع الألعاب كأحد روافد الاقتصاد الإبداعي الرئيسية.

أكد المشاركون أيضًا أن هذه الجهود تسهم في إبراز الآفاق النمو الكبيرة التي يحملها القطاع، ليس فقط من الناحية الاقتصادية، بل أيضًا من حيث قدرته على نقل الثقافة والتراث العربي الثري إلى المنصات العالمية. يعكس الاهتمام المتزايد بهذا القطاع الرغبة في تحويل الأفكار المحلية إلى مشاريع عالمية ناجحة، مما يعزز مكانة دبي كوجهة رائدة للإبداع التكنولوجي في المنطقة.