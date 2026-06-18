مبادرة جديدة للادخار: صكوك الخزينة للأفراد في الإمارات

يقدم برنامج وزارة المالية إمكانية المشاركة في الصكوك السيادية بأسهل وأسعار ميسورة، ويعزز ثقافة الادخار والاستثمار بين المواطنين والمقيمين.

مبادرة وزارة ال مالية الإمارات ية لتوسيع قاعدة المستثمرين وتشجيع ثقافة الادخار تتخذ مساراً جديداً مع إطلاق برنامج صكوك الخزينة للأفراد، وهو منتج استثماري موجه للمواطنين والمقيمين المؤهلين في الإمارات .

يتيح هذا البرنامج للمستثمرين وضع أولية صغيرة في الصكوك السيادية الحكومية وقدره الأدنى 1000 درهم إماراتي، مما يجعل فرص الاستثمار في أصول حكومية آمنة أكثر وصولاً للجميع. تماشياً مع أهداف عام الأسرة 2026، يستهدف البرنامج توسيع نطاق الوصول إلى الاستثمار السيادي ورفع مستويات الشمول المالي وتثقيف السوق المحلي حول إدارة المالية الشخصية. يتم إصدار صكوك الخزينة بالأدلة المالية الموثقة، وتكبرسهم تخضع لتصنيف ائتماني رفيع يقدمه قطاع التمويل المركزي، وهو ما يضفي على البرنامج ثقة عالية لدى المستهلكين.

يستوفى المستثمر البالغ شروط الأهلية بامتلاكه رقم مستثمر وطني صالحة من سوق دبي المالي، ويجب أن يكون مواطناً أو مقيماً في دولة الإمارات ويحمل بطاقة هوية وطنية. يمكن للمستثمرين الذين لا يملكون رقم مستثمري وطنية التسجيل من خلال سوق دبي المالي عبر منصات رقمية معتمدة، وهو ما يبسط بشكل كبير الإجراءات ويزيل الحاجة لمسارات الأوراق والزيارات الفروع.

فترة الاكتتاب تبدأ عادة عند القسم الثامن من صباح يوم 24 يونيو وتستمر خمس أيام عمل، مع إمكانية التداول في السوق الثانوية بعد انتهاء الاكتتاب عبر الوسطاء المعتمدين في ناسداك دبي، ما يمنح المستثمرين حراً أكبر في إدارة سياسات المخاطرة والعوائد. تخدم هذه المبادرة هدفاً ثانياً واضحاً وهو تحفيز ثقافة الادخار بين الأفراد، في ظل توقعات الاقتصاد الإماراتي الاستمرار في النمو وتوسع مبادرات التنمية الكبرى.

يساهم الحد الأدنى المنخفض للملكية في جذب فئات جديدة من المستثمرين الذين قد يفتقرون إلى القدرة على استثمار مبالغ كبيرة. بات من الصواب إضافة أن صكوك الخزينة ثابتة في العوائد، وتلبي معايير الحوكمة الشرعية، لذلك فإنها تعد خياراً جذاباً للمستثمرين المتسابقين للابتعاد عن المخاطر العالية واستثمار أموالهم في مشروع حكومي سليم وقابل للمتابعة والتكامل مع سياسات الدولة المالية طويلة الأجل.

في النهاية، يُظهر هذا البرنامج التزاماً واضحاً من الحكومة برفع مستوى الوعي المالي بالوطن، وتزويد الأفراد بمنتج استثماري يوازن بين الأمان والكفاءة والامتثال الشرعي، ما يجسد جزءاً أساسياً من رؤية الاقتصاد الوطني المتطور والمتسق مع التوزيع العادل للثروات.





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