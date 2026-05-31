مبادرة روسية لتعزيز طول العمر تبلغ قيمتها 26 مليار دولار

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن مبادرة يقودها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإطالة العمر، وتشمل أساليب متنوعة تمتد من طباعة الأعضاء إلى تربية الخنازير القزمة.

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن مبادرة يقودها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإطالة العمر، تبلغ قيمتها 26 مليار دولار، وتشمل أساليب متنوعة تمتد من طباعة الأعضاء إلى تربية الخنازير القزمة واستخدام درجات حرارة شديدة الانخفاض.

وفق التقرير، ركز العلماء الروس الحكوميون الذين عينهم بوتين على تقنيتين أساسيتين: الطباعة الحيوية، أي الطباعة ثلاثية الأبعاد للأنسجة الحية، وزراعة الأعضاء بين الأنواع، أي تنمية أعضاء بشرية داخل خنازير قزمة تُعد سلالتها متوافقة وراثياً مع البشر. ويقول علماء روس يعملون بالتعاون مع جهات حكومية إنهم نجحوا في طباعة أنسجة غضروفية بشرية وغدة درقية لفأر باستخدام الطباعة الحيوية، بهدف الوصول إلى استبدال الأعضاء البشرية بحلول عام 2030. كما جرى الحديث عن جدول زمني مماثل لتنمية الأعضاء داخل الخنازير.

ومع ذلك، وعلى عكس الأبحاث المماثلة الممولة، فإن الأعمال التي تروج لها الدائرة المقربة من بوتين لم تنتج سوى قدر محدود من الأبحاث المحكمة المنشورة في المجلات الدولية الكبرى، وفق الصحيفة. وذكرت الصحيفة أن المشروع الروسي يقوده شخصيتان مقربتان من بوتين، هما ابنته ماريا فورونتسوفا، المتخصصة في علم الغدد الصماء والمشرفة على برامج الجينات المدعومة حكومياً، والعالم الفيزيائي ميخائيل كوفالتشوك، رئيس معهد كورتشاتوف للأبحاث النووية.

وفي أبريل الماضي، أعلنت الحكومة الروسية أن علماءها يطورون علاجاً جينياً يهدف إلى إبطاء شيخوخة الخلايا، ضمن مبادرة "تقنيات جديدة للحفاظ على الصحة"، وهي خطة بقيمة 26 مليار دولار أطلقها بوتين لتعزيز طول العمر. وقال نائب وزير العلوم الروسي دينيس سيكيرينسكي، في 23 أبريل، إن هذا العلاج "يمثل أحد أكثر المسارات الواعدة في مكافحة الشيخوخة". كما تشمل المبادرة تطوير أعضاء بشرية داخل المختبرات لزراعتها لاحقاً، وهي إحدى الأفكار التي تحدث عنها بوتين خلال لقائه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

ويأمل البرنامج، الذي أُطلق عام 2024، في إنقاذ نحو 175 ألف شخص بحلول نهاية العقد الحالي





emaratalyoum / 🏆 1. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

فلاديمير بوتين تعزيز طول العمر طباعة الأعضاء زراعة الأعضاء مبادرة روسية

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ميسي يقود الأرجنتين في الدفاع عن لقب مونديال 2026أعلن المدرب ليونيل سكالوني قائمة من 26 لاعباً للدفاع عن لقب المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم 2026، مع وجود ليونيل ميسي كقائد رغم مخاوف الإصابة. شملت القائمة لاعبين شباب مثل نيكولاس باس وماستانتونو، وغياب أسماء بارزة مثل إميليانو بوينديا وباولو ديبالا. سيلعب المنتخب مباراتين وديتين ضد هندوراس وأيسلندا قبل بدء منافسات المجموعة العاشرة ضد الجزائر والنمسا والأردن.

Read more »

بوتين يطلق مبادرة وطنية لمكافحة الشيخوخة بمليارات الدولاراتيستثمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 26 مليار دولار في مشروع وطني لمكافحة الشيخوخة، بالاعتماد على تقنيات مثل الطباعة الحيوية وزراعة الأعضاء، وذلك في خطوة تهدف إلى إطالة العمر وإنقاذ 175 ألف شخص بحلول عام 2030، وسط انتقادات واتهامات بأن الأرقام تتوافق مع خسائر الحرب في أوكرانيا.

Read more »

تحديث أبل iOS 26.5.1 في يونيو.. تحذيرات أمنية وإصلاحات عاجلة تنتظر مستخدمي آيفونتستعد شركة أبل لإطلاق تحديث جديد لهواتف آيفون يحمل اسم iOS 26.5.1، وسط توقعات بأن يتضمن...

Read more »

إعلان القائمة النهائية لمنتخب مصر في كأس العالم 2026أعلن مدرب منتخب مصر حسام حسن القائمة النهائية المكونة من 26 لاعباً للمشاركة في كأس العالم 2026، والتي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مع استبعاد لاعب واحد فقط من القائمة الأولية.

Read more »

حسام حسن يعلن قائمة مصر لكأس العالم 2026 تضم 26 لاعباً بعد استبعاد أقطاي وغياب مصطفى محمد ومحسن وفيصلحسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، أعلن قائمة الفراعنة النهائية استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، تضم 26 لاعباً بعد استبعاد أقطاي عبد الله وغياب مصطفى محمد ومحسن وفيصل. تضم القائمة مزيجاً من العناصر صاحبة الخبرات الدولية والوجوه الشابة. شهدت المفاجأة غياب عدة أسماء أبرزها ثلاثي خط الهجوم مصطفى محمد، صلاح محسن وأسامة فيصل، الذين تواجدوا ضمن خطط حسام حسن خلال مرحلة التصفيات والمباريات الودية.

Read more »

اليونسكو تحذر: الحصار الأميركي وأزمة الطاقة يهددان تعليم كوباحذرت اليونسكو من أن الحصار الأميركي وأزمة الطاقة يهددان نظام التعليم في كوبا، مع نقص 26 ألف معلم وتقليص الدوام الدراسي وتعليق الدراسة في الجامعات.

Read more »