إطلاق مبادرة إرث دبي التي تقدم 100 كتاب لسيرة 100 شخصية من أبناء المدينة من متحف الشندغة، لتوثيق التاريخ الاجتماعي والحفاظ على الذاكرة الجماعية للمدينة.

أطلقت هيئة دبي للثقافة والفنون ( دبي للثقافة) من داخل جدران متحف الشندغة التاريخي، المبادرة الثقافية الهامة المعروفة بـ (إرث دبي)، والتي تهدف إلى صون الذاكرة المعمارية والاجتماعية للمدينة عبر توثيق حياة أبنائها. يهدف المشروع إلى نشر مجموعة من 100 كتاب سيرة ذاتية، حيث سيروي كل كتاب منها قصة وشخصية فريدة من بين 100 شخصية بارزة من أهالي دبي وأبنائه، مما يعزز الهوية المحلية ويسلط الضوء على الممارسات التاريخية التي شكلت النسيج الاجتماعي.

تفاصيل المبادرة وأهداف التوثيق التاريخي

تتجاوز هذه الكتيبات كونها مجرد سير ذاتية شخصية، لتصبح وثائق حيوية تسجل تفاصيل دقيقة عن حياة الأفراد والجماعات في الماضي. تحمل كل سيرة قصة تتجاوز صاحبها لتشمل صورة لحي معين، وطرق كسب الرزق التقليدية، والعلاقات المتشابكة بين الجيران، وظروف التعليم والعمل التي سادت في تلك الحقبة. كما توثق الأحلام والآمال التي كانت تحرك الناس في رحلتهم لبناء مستقبل أفضل، مما يخلق صورة إنسانية شاملة يصعب على السجلات الرسمية والأرقام المجردة تقديمها بمفردها.

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تستمد المبادرة أهميتها القصوى من القيمة الرمزية لموقع الإطلاق، حيث يشكل متحف الشندغة نقطة ارتكاز حضارية تحفظ ماضي المدينة وتربطه بحضورها المعاصر. تعكس هذه الخطوة الجدية في التعامل مع الإرث غير المادي للمجتمع، حيث يتم تحويل التجارب الشخصية من نطاق خاص إلى معرفة جماعية يشترك فيها الجميع. يهدف هذا العمل إلى الاعتراف بدور أبناء وبنات المدينة في صناعة صورتهم المتألقة، وتعزيز شعور الانتماء لدى الأجيال الجديدة من خلال فهم جذورها.

السياق الثقافي ومبادرة الإمارات بشر وأثر

في سياق متوازٍ مع إطلاق (إرث دبي)، أطلقت (دبي للثقافة) في شهر يونيو الماضي مبادرة أخرى تحمل عنوان (الإمارات.. بشر وأثر)، والتي تعزز الجهود الرامية إلى حفظ تاريخ الدولة وصورتها الثقافية. تسعى هاتان المبادرتان معاً إلى خلق أرشيف غني يجمع بين الرواية التاريخية والواقع المعيش، مستخدمين سير الناس كمدخل رئيسي لقراءة تطور المدينة عبر كافة التفاصيل الملموسة.

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تتضمن هذه التفاصيل المهن التي مارسها السكان، وطبيعة البيوت السكنية التي سكنوها، والعلاقات الاجتماعية التي ربطتهم، والتحولات التي طرأت على نسيجهم الحيوي. تعتبر هذه المبادرات ذات معنى عميق وقيمة قصوى في وجدان الناس، لأنها لا تكتفي بحفظ المباني والآثار المادية، بل تحفظ روح المكان وتجاربه الإنسانية. هذا النهج الشامل يضمن بقاء تاريخ المدينة حياً في الأذهان، ويربط الماضي بالحاضر من خلال قصص قابلة للفهم والاهتمام والمتابعة من قبل كافة شرائح المجتمع.

تحديات التحول السريع وتأثير المبادرة على الأجيال

تكتسب هذه المبادرة أهمية خاصة في سياق دبي، نظراً لسرعة التحولات الهائلة التي تعيشها المدينة والتي تميز مساراتها التنموية الحديثة. المسافة الزمنية والمعرفية بين حياة الأجداد وحياة الأحفاد تبدو واسعة جداً، حتى لو كان الفاصل الزمني الحقيقي بينهما يقاس ببضع سنوات فقط. هنا يأتي دور وضرورة مثل هذه المبادرات الثقافية الرصينة التي تحاول سد هذه الفجوة المعرفية وتفسير التسارع الحضري الذي شهدته المنطقة.

تسعى المبادرة إلى منح الأجيال الجديدة فهماً دقيقاً للحياة السابقة، والإجابة على أسئلة جوهرية حول كيفية عيش الناس وكيفية حلمهم بمستقبل أفضل. كما توضح كيف سعوا لتحقيق أحلامهم وتوسيع فرص مدينتهم نحو المستقبل، وكيف نشأت الفرص الاقتصادية والاجتماعية في تلك الحقبة المبكرة. تبرز أيضاً الصعوبات التي واجهها الناس، وكيف أسهمت جهودهم المتواصلة، وعلاقاتهم الإنسانية، ومبادراتهم الفردية في بناء المدينة التي نراها اليوم.

الاعتراف الاجتماعي وإثراء الهوية الجماعية

بالنسبة إلى أهالي دبي، يمثل توثيق سيرهم اعترافاً رسمياً وأثراً مجتمعيلاً بأن تجاربهم حية وجديرة بالبقاء في الذاكرة العامة. ما عاشوه وقدّموه للمجتمع لم يعد مجرد ذكريات هامشية، بل أصبح جزءاً أصيلاً من التاريخ المشترك الذي يتشاركه جميع السكان. بذلك تخرج حكايات هؤلاء الأفراد من نطاق الأسرة المغلق ومن النطاق الشخصي الضيق، لتصبح مورداً معرفياً غنياً يتداوله المجتمع بأسره.

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في النهاية، يجد الأبناء تاريخ ذويهم محفوظاً بدقة، مما يعزز صلتهم بمكانهم وهويتهم المنضوية تحت كيان واحد. كما يجد الآخرون في تلك التجارب المدونة ما يعمّق صلتهم بمكانهم ويبرز منجزات أهلهم، مما يخلق جسوراً من التفاهم والتقدير بين الأجيال. تعمل هذه الكتب على توصيل المشهد الحضري الحالي بالحياة التي جعلته ممكناً، مما يعطي صورة متكاملة عن المدينة وتطورها المستمر.