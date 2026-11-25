الإمارات تحتفل بعيد الاتحاد 55 بمبادرات حكومية كبرى تجمع الفنون والتراث لتعزيز الهوية الوطنية والانتماء المجتمعي عبر مختلف المناطق.

تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة انطلاق سلسلة شاملة من الفعاليات الوطنية والثقافية والترفيهية احتفاءً بعيد الاتحاد الخامس والخمسين، حيث تتضافر جهود الوزارات والجهات الحكومية والخاصة لتنظيم برمجيات عائلية وورش عمل تفاعلية متماشية مع عام الأسرة. وتأتي هذه المبادرات لتعكس الروح الوطنية الصادقة والوحدة الراسخة التي تجمع أبناء الوطن في مختلف إمارة. وقد بدأت هذه الاحتفالات الرسمية في مقر الهيئة الوطنية للإعلام بأبوظبي بحضور معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة، ومحمد سعيد الشحي، الأمين العام للهيئة، وعدد من مديري الإدارات وموظفي الهيئة، في أجواء وطنية عكست قيم الوحدة والانتماء والولاء.

رسالة الهيئة الوطنية للإعلام للاتحاد

أكد معالي عبدالله آل حامد أن عيد الاتحاد يمثل محطة وطنية ملهمة نستحضر فيها مسيرة استثنائية جمعت إرادة الإمارات السبع، وأرسى دعائمها الآباء المؤسسون، فبنوا دولة جعلت الإنسان محور التنمية وصانع المستقبل، ورسخت نموذجاً حضارياً رائداً في التلاحم والازدهار، وأثبتت أن الاتحاد نهج راسخ تتجدد به العزيمة، وتصان به المكتسبات، وتتسع به آفاق الطموح. وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تمضي برؤية تستشرف المستقبل، وتجعل من الهوية الوطنية أساساً للتمكين، ومن الاستثمار في المعرفة وتطوير القدرات ركيزة لمواصلة الريادة، مستندة إلى مجتمع متماسك بقيمه، واثق بقدرته على مواكبة التحولات وصناعة منجزات مستدامة. كما شهدت الاحتفالية عروضاً تراثية متنوعة، وفقرة شعرية تغنت بحب الوطن وقيادته، إلى جانب أركان للحرف اليدوية التقليدية، وأنشطة ثقافية وتراثية ومسابقات تفاعلية أتاحت للحضور التعرف إلى مكونات الموروث الإماراتي الأصيل، في أجواء جسدت الاعتزاز بالوطن وهويته.

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مبادرات مجالس أبوظبي المجتمعية

أطلقت مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، فعالياتها بمناسبة عيد الاتحاد الخامس والخمسين لدولة الإمارات، في 13 مجلساً بمختلف مناطق مدينة أبوظبي، ومنطقة العين، ومنطقة الظفرة، وإمارة رأس الخيمة، ضمن برنامج مجتمعي متكامل يضم مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الوطنية والتراثية، الموجهة للصغار والأسر ومختلف فئات المجتمع والتي بدأت من 21 نوفمبر وتستمر حتى 5 ديسمبر 2026. وتأتي هذه الاحتفالات في إطار سعي مجالس أبوظبي إلى تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ قيم الانتماء والولاء، وإحياء الموروث الإماراتي، وتعريف الأجيال الناشئة بالعادات الأصيلة، إلى جانب تعزيز الروابط الأسرية والتلاحم المجتمعي، من خلال توفير مساحات تجمع أفراد الأسرة في أجواء وطنية تعكس روح الاتحاد وقيمه الراسخة. وتتضمن أجندة الاحتفالات مجموعة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي تجمع بين الجوانب الوطنية والثقافية والتراثية، وتشمل العروض العسكرية، والحرف التقليدية التي تسلّط الضوء على الموروث الإماراتي، إلى جانب ركن المشاريع الوطنية، وورش العمل التفاعلية والإبداعية المخصصة للأطفال والأسر، بما يتيح للمشاركين فرصة التعرّف إلى جوانب من الثقافة الإماراتية والتفاعل مع مظاهر الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية. وحرصاً على تطوير شراكات استراتيجية مميزة تقوم على تعزيز سبل التعاون المشترك وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية والمؤسسات؛ تشارك القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ودائرة الثقافة والسياحة، وأبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية (Abu Dhabi Gaming) في إثراء التجربة الاحتفالية التي تجمع بين الاحتفاء بالمنجزات الوطنية وتعزيز التواصل بين الأجيال. ودعت مجالس أبوظبي أفراد المجتمع والأسر إلى المشاركة في احتفالات عيد الاتحاد والاستمتاع بالفعاليات والأنشطة المتنوعة والورش المصاحبة في المجالس بمختلف المناطق، والاطلاع على التفاصيل ومواعيد الفعاليات والمواقع، عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني.

فعاليات وزارة الطاقة والبنية التحتية

احتفلت وزارة الطاقة والبنية التحتية بعيد الاتحاد الخامس والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، بفعاليات فنية وتراثية متنوعة، احتفاءً بهذه المناسبة الوطنية، وتعبيراً عن الاعتزاز بمسيرة الاتحاد وقيم الولاء والانتماء للوطن وقيادته الرشيدة. وتضمّن الاحتفال فقرات فنية مستوحاة من التراث الإماراتي، ومسابقات تفاعلية وتوزيع جوائز، إلى جانب تقديم المأكولات الشعبية التي تُعد جزءاً من الموروث الثقافي للدولة، وجمعت الفعاليات بين الاحتفاء بالمناسبة والتعريف بالفنون والعادات الإماراتية، في أجواء من المشاركة والفرح بعيد الاتحاد. ويأتي تنظيم الاحتفال تأكيداً لحرص الوزارة على إحياء المناسبات الوطنية وترسيخ الهوية الإماراتية، واستحضار جهود الآباء المؤسسين الذين أرسوا دعائم الاتحاد، وما قامت عليه دولة الإمارات من قيم الوحدة والتعاون والعمل المشترك.

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دور الأكاديمية الدبلوماسية في تعزيز الروابط

نظّمت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية احتفالية بمناسبة عيد الاتحاد الخامس والخمسين بمشاركة فرقة موسيقى شرطة أبوظبي ووزارة التربية والتعليم، ممثلةً بعرض طلابي قدمه خلال الحفل طلاب مدرسة مدينة خليفة. شهد الاحتفال حضور أكثر من 100 دبلوماسي من ممثلي 82 دولة، بينهم 58 سفيراً وعدد من كبار ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة، الذين شاركوا الأكاديمية الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية واستذكار محطات مسيرة الاتحاد وما حققته دولة الإمارات منذ تأسيسها. جمعت الاحتفالية طلبة مدرسة مدينة خليفة وأعضاء السلك الدبلوماسي في لقاء أتاح للطلبة الدبلوماسيين مشاركة ضيوف الأكاديمية فرحتهم بعيد الاتحاد، والتعبير عن اعتزازهم بتاريخ دولة الإمارات وإرث الآباء المؤسسين. كما أسهمت مشاركة فرقة موسيقى شرطة أبوظبي في إضفاء طابع احتفالي على المناسبة التي جمعت ممثلين عن المؤسسات الوطنية والمجتمع الدبلوماسي في أبوظبي. وجاءت الاحتفالية في إطار حرص الأكاديمية على تعزيز تواصلها مع البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة، وإتاحة الفرصة لأعضائها للمشاركة في المناسبات الوطنية والتعرّف عن قرب إلى تاريخ دولة الإمارات وثقافتها.

تزيين شوارع مدينة العين

واختتمت بلدية مدينة العين سلسلة التحضيرات من خلال قيامها بتزيين شوارع المدينة وجسورها وعدد من مواقعها الحيوية بزينة عيد الاتحاد 55، مما يضيف لمسة جمالية تعكس الفرح الوطني في شوارع المدينة.