مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية تطلق برنامج أثر لزيارات ميدانية، وتطمح لمساندة 233 ألف مستفيد في سريلانكا من خلال شراكات استراتيجية مع اليونيسف.

أعلنت مؤسسة " مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" عن تنفيذ زيارة ميدانية نوعية في سريلانكا، وذلك كجزء من إطلاق برنامج "أثر" الجديد الذي يهدف إلى الاطلاع المباشر على مشاريع المؤسسة. تأتي هذه الخطوة في إطار التعاون الوثيق مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، بهدف تحسين تغذية الأمهات الحوامل وتعزيز صحة المواليد الجدد في المنطقة.

تفاصيل المبادرة ومعايير البرنامج الميداني

يُعد برنامج "أثر" منصة تفاعلية تتيح لأفراد المجتمع، بما في ذلك المؤثرين وعمال الخير، فرصة زيارة المشاريع التي تنفذها المؤسسة والتعرف على قصص المستفيدين بشكل مباشر. يسعى هذا البرنامج إلى تجاوز الأرقام والإحصاءات التقليدية، من خلال تمكين المشاركين من معايشة الأثر الإنساني الفعلي ونقل تجاربهم إلى مجتمعاتهم المحلية، مما يعزز الثقة في آليات إيصال الدعم.

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آلية الدعم الصحي في سريلانكا

يركز المشروع الحالي في سريلانكا على توفير المكملات الغذائية متعددة المغذيات الدقيقة المعروفة بـ"MMS"، والتي تحتوي على خمسة عشر نوعاً من الفيتامينات والمعادن الأساسية. تهدف هذه المكملات إلى الوقاية من فقر الدم وتعزيز المناعة لدى الأمهات، كما تقدم جلسات إرشادية فردية لتوجيه الأمهات حول التغذية السليمة خلال الحمل.

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النتائج الإيجابية للشراكة الدولية

أكد الدكتور فوزان الخالدي، مدير إدارة البرامج والمبادرات، أن الشراكة بين مؤسسة المبادرات و"اليونيسف" أسهمت في تطوير دليل حمل معتمد من وزارة الصحة السريلانكية. يعمل هذا الدليل كمرجع موحد للقابلات والعاملين في القطاع الصحي، مما يضمن تقديم مشورة طبية دقيقة ومستندة إلى المعايير العالمية للأمهات في مختلف المراكز الصحية.

التوسع الجغرافي ومستقبل البرنامج

تمتد جهود مكافحة سوء التغذية لتشمل أربع دول هي سريلانكا ومدغشقر ومنغوليا وتنزانيا، في إطار برنامج يستمر حتى عام 2028. تستهدف هذه المبادرة الاستراتيجية تحسين صحة الأمهات والأجنة، والحد من مخاطر نقص المغذيات الدقيقة، حيث تجاوز عدد المستفيدين في سريلانكا وحدها حاجز 233 ألف مستفيد حتى الآن.