مباراة الافتتاح في كأس العالم 2026 تشهد ثلاث طردات وتنضم لقائمة المواجهات الأكثر عنفاً في تاريخ البطولة

المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026 بين المكسيك وجنوب أفريقيا شهدت ثلاث بطاقات حمراء ما جعلها ضمن القائمة التاريخية للمباريات الأكثر طرداً، ولكنها تظل بعيدة عن الرقم القياسي الذي يحمل لقب "معركة نورنبرغ" بين البرتغال وهولندا عام 2006.

دخلت ال مباراة الافتتاح ية ل كأس العالم 2026 بين المكسيك وجنوب أفريقيا سجلات البطولة من باب غير مرغوب فيه، بعدما شهدت ثلاث بطاقات حمراء ، حيث أدار الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو مواجهة متوترة أشهر خلالها ثلاث بطاقات حمراء لكل من يايا سيثول وثيمبا زواني من جنوب أفريقيا، إضافة إلى المدافع المكسيكي سيزار مونتيس، ليضع اللقاء ضمن قائمة أكثر المباريات التي شهدت حالات طرد في تاريخ كأس العالم .

ورغم ذلك، لم تنفرد مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا بالرقم القياسي، إذ سبقتها مواجهات أكثر إثارة للجدل على مدار تاريخ البطولة. وجاءت مباراة كرواتيا وأستراليا في مونديال 2006 ضمن القائمة بعد ثلاث حالات طرد، لكنها اشتهرت أكثر بالخطأ التحكيمي الشهير للحكم الإنجليزي غراهام بول، الذي أنذر المدافع الكرواتي يوسيب سيمونيتش ثلاث مرات قبل أن يطرده.

كما شهدت مواجهة إيطاليا والولايات المتحدة في النسخة ذاتها ثلاث بطاقات حمراء، أبرزها الطرد المبكر لدانييلي دي روسي بعد تدخله العنيف على براين ماكبرايد، في مباراة انتهت بتسعة لاعبين من المنتخب الأمريكي. وفي مونديال 1998، أثارت مواجهة جنوب أفريقيا والدنمارك جدلا واسعا بعدما أشهر الحكم ثلاث بطاقات حمراء وسبع بطاقات صفراء، وسط انتقادات حادة لقراراته التي اعتبرها كثيرون مبالغا فيها.

أما ربع نهائي كأس العالم 1954 بين المجر والبرازيل، المعروف تاريخيا باسم"معركة بيرن"، فكان من أكثر المباريات خشونة في تاريخ البطولة، حيث تحول إلى اشتباكات جماعية بين اللاعبين، وأسفر عن ثلاث حالات طرد. وشهد ربع نهائي مونديال 1938 بين البرازيل وتشيكوسلوفاكيا، ثلاث بطاقات حمراء وإصابات قوية لعدد من اللاعبين، بينهم النجم التشيكوسلوفاكي أولدريتش نييدلي وحارس المرمى فرانتيشيك بلانيتشكا. لكن الرقم الأبرز يبقى من نصيب مواجهة البرتغال وهولندا في ثمن نهائي كأس العالم 2006، التي عرفت باسم"معركة نورنبرغ".

وشهدت المباراة أربع بطاقات حمراء و16 بطاقة صفراء، لتصبح الأكثر حالات طرد في تاريخ كأس العالم، في ليلة فوضوية دفعت رئيس الفيفا آنذاك سيب بلاتر إلى انتقاد أداء الحكم الروسي فالنتين إيفانوف بشكل علني. وبينما افتتح مونديال 2026 أبوابه بمباراة شهدت ثلاث حالات طرد، فإنها ما زالت بعيدة عن تحطيم الرقم القياسي التاريخي، الذي لا يزال صامدا منذ عشرين عاما، والمسجل باسم"معركة نورنبرغ" الشهيرة





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كأس العالم 2026 مباراة الافتتاح بطاقات حمراء معركة نورنبرغ تاريخ كأس العالم

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