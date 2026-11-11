مبادلة تحتفل بعامين على تشغيل منصة TBX Nexxia لتصنيع أنابيب الطاقة في أبوظبي

تحتفل مبادلة بالاستثمار بمرور عامين على تشغيل منشأة TBX Nexxia في أبوظبي التي تسهم بنحو 1.2 مليار دولار في الناتج المحلي وتوفر 150 وظيفة مباشرة.

احتفت شركة مبادلة للاستثمار بمرور عامين على بدء العمليات التشغيلية لمنشأة "TBX Nexxia" للتصنيع المتقدم في إمارة أبوظبي، وهي خطوة تعزز البنية التحتية الصناعية للدولة. أسهمت هذه المنصة الاستراتيجية في توفير 150 وظيفة مباشرة للسعوديين والإماراتيين، مما يعكس التزامها بتوطين الكفاءات في القطاعات الحيوية. كما تسهم المنشأة بنحو 1.2 مليار دولار أمريكي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة الإماراتية خلال هذين العامين.

طاقة تصنيعية ضخمة وأنابيب متطورة

تستند قدرات منشأة "TBX Nexxia" إلى طاقة تصنيعية سنوية تبلغ 20 ألف طن من المواد المتخصصة، مما يجعلها واحدة من أكبر المرافق من نوعها في المنطقة. تُعد هذه المنشأة أول منصة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط والمتخصصة في الحلول المتقدمة لأنابيب تجهيز آبار النفط والغاز المصنوعة من السبائك المقاومة للتآكل. تخدم هذه الأنابيب البنية التحتية المعقدة للطاقة، حيث توفر منظومة متكاملة تمتد من صهر المعادن الأولية وصولاً إلى تجهيز الآبار النهائية.

شراكة استراتيجية مع أدنوك ومستقبل الإنتاج

أسندت شركة أبوظبي الوطنية للبترول (أدنوك) إلى "TBX Nexxia" مسؤولية التوريد طويل الأمد لأنابيب تجهيز الآبار المستخدمة في عمليات استخراج الغاز وإنتاجه في أبوظبي. يشمل هذا العقد مشاريع التوسع المستقبلية، مستفيدة من الخبرات العالمية لـ"مجموعة توباثكِس" في قطاع أنابيب تجهيز آبار النفط والغاز. وقد جرى استخدام أكثر من 820 ألف قدم من هذه الأنابيب في الآبار بالفعل، بما يسهم في اختصار مدد التوريد لأدنوك وتلبية متطلباتها التشغيلية العاجلة.

توطين التقنيات وأمن الطاقة الإقليمي

تعزز المنصة دورها في تعزيز القدرات الصناعية الوطنية من خلال دعم برنامج المحتوى الوطني، وتوطين التقنيات الاستراتيجية الداعمة لأمن الطاقة الإقليمي. يركز تطوير الخبرات الوطنية في مجالات المعادن ولولبة الأنابيب وهندسة الجودة على تحقيق الطموحات الصناعية للدولة وتحقيق التنويع الاقتصادي. تؤكد هذه الجهود على مرونة سلاسل الإمداد ودعم مستهدفات دولة الإمارات في مجال أمن الطاقة، من خلال الجمع بين التكنولوجيا المتقدمة وقدرات التصنيع المحلي.

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رؤى القيادات حول الأثر الاقتصادي والتنموي

أكد الدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات لدى مبادلة، أن منصة "TBX Nexxia" تجمع بين الخبرات الصناعية العالمية لمجموعة توباثكِس وقدرات التصنيع المحلية. وأشار إلى أن هذا المزيج يسهم في تطوير القدرات التصنيعية في أبوظبي ويعكس نهج مبادلة القائم على التعاون مع أبرز الشركات العالمية. من جانبه، قال حسن جاسم ناصر النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إن المنصة تجسد الأثر الملموس لبرنامج المحتوى الوطني وترسيخ حضورها على المدى الطويل.

التزام بالجودة والسلامة رغم التحديات

قال جوسو إيماز، الرئيس التنفيذي لمجموعة توباثكِس، إن مرور عامين على انطلاق العمليات في أبوظبي يعكس قوة المنصة الصناعية ومرونتها، والالتزام طويل الأمد بتحقيق القيمة لمنظومة الاقتصاد الوطني. أكد مواصلة المنشأة عملياتها وفق أعلى معايير الجودة والسلامة رغم التحديات الإقليمية، ودورها في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد. تعمل المنشأة بشكل متواصل على تنفيذ عمليات اللولبة والمعالجة النهائية وفق أنظمة صارمة للسلامة والجودة، وتعتمد على تقنيات فائقة الأداء مصممة للعمل في البيئات شديدة التآكل وعالية الضغط.